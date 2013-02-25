《台湾报摘》--经济日报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
* 头版头条:
--台股将添新动能!行政院核定"股市提振方案"正式上路,证交所、柜买中心今日新董座履新,将领军今年力推新增上市柜家数目标85家,包括吸引陆资持股逾30%外国优质企业来台上市柜,可望扩大台股规模及资金活水动能.
* 其他:
--行政院核定的股市提振方案,同意研议期交税调降为十万分之一,据悉,行政院近期将召开金融租税专案协调会,有机会调降期交税,一旦调降,股价类期货成交量可成长五年,年增率估达30%,期货公会甚至建议废除期交税.
--中国证监会近日完成"人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法"(RQFII)修改程序,将尽快实施,扩大试点机构范围,不仅限于基金公司和证券公司,并取消投资境内股票和债券市场二比八的比例限制.
--农历年刚开始,台新银行与彰化银行 研议合并震撼市场,泛公股金控中,华南金控 、兆丰金控 、第一金控 都公开宣示将寻求并购标的,其中泛公股金控的银行并购优先放在海外,国内则都锁定证券公司,在各金控积极抢亲下,今年仍将有并购喜事传出. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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