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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月25日

* 头版头条:

--台股将添新动能!行政院核定"股市提振方案"正式上路,证交所、柜买中心今日新董座履新,将领军今年力推新增上市柜家数目标85家,包括吸引陆资持股逾30%外国优质企业来台上市柜,可望扩大台股规模及资金活水动能.

* 其他:

--行政院核定的股市提振方案,同意研议期交税调降为十万分之一,据悉,行政院近期将召开金融租税专案协调会,有机会调降期交税,一旦调降,股价类期货成交量可成长五年,年增率估达30%,期货公会甚至建议废除期交税.

--中国证监会近日完成"人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法"(RQFII)修改程序,将尽快实施,扩大试点机构范围,不仅限于基金公司和证券公司,并取消投资境内股票和债券市场二比八的比例限制.

--农历年刚开始,台新银行与彰化银行 研议合并震撼市场,泛公股金控中,华南金控 、兆丰金控 、第一金控 都公开宣示将寻求并购标的,其中泛公股金控的银行并购优先放在海外,国内则都锁定证券公司,在各金控积极抢亲下,今年仍将有并购喜事传出. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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