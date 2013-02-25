主要国家经济指标预测--2月26日****

路透2月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士非农就业岗位(万人) 第四季 -- 412.2 1100 英国CBI零售销售差值 2月 正16 正17 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月23日当周 -- +2.7% 1355 美国Redbook连锁店销售(较前月) 2月23日当周 -- +1.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较 12月 -- +0.6% 前月) 1500 美国消费者信心指数 2月 61.0 58.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 38.1 36.9 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 负12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 正5.8 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 102 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 1月 顺差1.00 顺差4.86 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 1月 -- 盈余29.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -1.3% +0.4% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 1月 逆差22.81 -- 1300 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 负0.32 -- 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 2.2 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)