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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--2月26日****

路透2月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 2月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段           预估值           前值
 0815      瑞士非农就业岗位(万人)                   第四季                --          412.2
 1100      英国CBI零售销售差值                       2月                正16           正17
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)       2月23日当周              --          +2.7%
 1355      美国Redbook连锁店销售(较前月)         2月23日当周              --          +1.5%
 1400      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较       12月                 --          +0.6%
           前月)                                                              
 1500      美国消费者信心指数                        2月                61.0           58.6
 1500      美国新屋销售年率(万户)                    1月                38.1           36.9
 1500      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数          2月                  --           负12
 1530      美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数      2月                  --          正5.8
 2100      韩国消费者信心指数                        2月                  --            102
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)          1月            顺差1.00       顺差4.86
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                    1月                  --       盈余29.8
 2350      日本零售销售(较上年同期)                  1月              -1.3%           +0.4%
 
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
       
 2月25日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                           公布时段         现值             预估值
 0900     意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)           1月           逆差22.81            --
 1300     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数         1月              负0.32            --
 1530     美国达拉斯联邦储备银行制造业指数           2月                 2.2            --
       
(完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰/王丽鑫; 审校 戴素萍)
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