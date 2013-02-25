《台湾报摘》--工商时报2月25日

* 头版头条:

--行政院核定的"股市提振方案"完整内容曝光,最受瞩目的是提升股市动能的"护市8招",除调降期交税、扩大信用交易当冲限额之外,还将允许盘中可将半数以内的融资限额,不计入融资或融券限额计算等措施.

* 其他:

--元大金控 董事长颜庆章表示,资讯化时代,虚拟通路对商业银行具有一定的价值,这也是现阶段元大银的经营策略,至于到大陆设合资全照券商,元大宝来证券绝对不会缺席,正在评估合适的地点.

--消息来源指出,台新金 并购国际纽约人寿台湾子公司一案,迟未获得金管会指示可以送件,恐演变成台湾与美国的外交事件,纽约人寿已做出最坏打算,不排除关闭在台子公司.

--彰银 下周二(5日)将召开例行董事会,台新金虽然已道歉,财政部仍不敢掉以轻心,除更换公股董事代表外,也将防范台新金董事透过临时动议方式,在董事会中再度提出合并研究案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.