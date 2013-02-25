《台湾报摘》--工商时报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
* 头版头条:
--行政院核定的"股市提振方案"完整内容曝光,最受瞩目的是提升股市动能的"护市8招",除调降期交税、扩大信用交易当冲限额之外,还将允许盘中可将半数以内的融资限额,不计入融资或融券限额计算等措施.
* 其他:
--元大金控 董事长颜庆章表示,资讯化时代,虚拟通路对商业银行具有一定的价值,这也是现阶段元大银的经营策略,至于到大陆设合资全照券商,元大宝来证券绝对不会缺席,正在评估合适的地点.
--消息来源指出,台新金 并购国际纽约人寿台湾子公司一案,迟未获得金管会指示可以送件,恐演变成台湾与美国的外交事件,纽约人寿已做出最坏打算,不排除关闭在台子公司.
--彰银 下周二(5日)将召开例行董事会,台新金虽然已道歉,财政部仍不敢掉以轻心,除更换公股董事代表外,也将防范台新金董事透过临时动议方式,在董事会中再度提出合并研究案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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