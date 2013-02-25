《中国重要政经日程》--2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
============================今日重要政经日程=======================
2/25(一)
*--9:30,2013年《法治蓝皮书》发布暨中国法治发展与展望研讨会.
============================近日重要政经日程=======================
2/28(四)
*--9:30,世界创新竞争力发展报告及省域经济综合竞争力报告发布会.
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
3/01(五)
--第五届中国私募基金年会在北京举行,至2日.
3/2(六)
--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
3/3(日)
--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.
3月5日(一)
--十二届全国人大一次会议在北京召开.
3月21日(四)
--第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.
4/6(六)
--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷 审校)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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