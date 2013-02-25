中国房地产: 调控细化政策近期或出台,将强化房价控制目标制定等--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海2月25日 - 继中国国务院上周表态将加强房地产调控后,据中国证券报周一报导,有关楼市调控的细化政策可能近期出台,维持调控的连续性和稳定性是此轮政策的重要思路;将对原有不少条款予以强化,包括房价控制目标的制定、预售制度的实施、土地供应和开发过程的管控等.
报导指出,近期多个部委和机构纷纷召开会议,总结调研情况,提出政策建议,对楼市调控做出部署.一些地方政府尤其是一线城市相关部门也在加强市场分析,并提交市场报告,为新政出台提供依据.
在国土资源部近日召开的会议上,国土部副部长胡存智提出,今年要努力保持土地供应总量基本稳定;其中在保证充足的增量同时,国土部还要求快速释放存量,并继续加大盘活闲置地力度.
国土部还针对地价做出部署并强调,要保持正常的地价形成机制,按供求规律保持土地供应总量,消除异常信号及波动,避免地价信号被利用,造成市场恐慌.
报导还称,除国土部外,其他相关部委也在近期召开内部会议,部署房地产调控的有关工作.在保持现有调控政策的连续性和稳定性的同时,配套政策的出台也是各部委研究的重点.
中国国务院上周召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.
在1月传统淡季,中国楼市却一反常态延续回暖趋势,房价涨幅进一步扩大,同比结束连续10月的下跌转升.国务院及时重申加强房地产调控,料将加剧对热点地区调控升温的市场预期. (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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