中国房地产: 调控细化政策近期或出台,将强化房价控制目标制定等--报载

路透上海2月25日 - 继中国国务院上周表态将加强房地产调控后,据中国证券报周一报导,有关楼市调控的细化政策可能近期出台,维持调控的连续性和稳定性是此轮政策的重要思路;将对原有不少条款予以强化,包括房价控制目标的制定、预售制度的实施、土地供应和开发过程的管控等.

报导指出,近期多个部委和机构纷纷召开会议,总结调研情况,提出政策建议,对楼市调控做出部署.一些地方政府尤其是一线城市相关部门也在加强市场分析,并提交市场报告,为新政出台提供依据.

在国土资源部近日召开的会议上,国土部副部长胡存智提出,今年要努力保持土地供应总量基本稳定;其中在保证充足的增量同时,国土部还要求快速释放存量,并继续加大盘活闲置地力度.

国土部还针对地价做出部署并强调,要保持正常的地价形成机制,按供求规律保持土地供应总量,消除异常信号及波动,避免地价信号被利用,造成市场恐慌.

报导还称,除国土部外,其他相关部委也在近期召开内部会议,部署房地产调控的有关工作.在保持现有调控政策的连续性和稳定性的同时,配套政策的出台也是各部委研究的重点.

中国国务院上周召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.