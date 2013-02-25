《台湾重要政经日程》--2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
===================今日重要政经消息=====================
2/25(一) --09:00 台湾执政党--国民党荣誉主席连战访问北京,会见中国领导人习近平. --10:00 台经院景气动向记者会. --11:00 台湾证券交易所董事长交接典礼. --12:00 人民币债券在台湾发展研讨会. --15:00 华南金控 投资人说明会.
==================近期重要政经消息======================
2/26(二) --08:30 主计总处公布1月经季调失业率,上月为4.22%. --09:00 立法院开议. --12:00 富邦投信2013大中华市场投资趋势和展望. --14:00 仲量联行2013年海外投资论坛记者会. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%.
2/27(三) *--11:00 投信投顾公会新春记者会. --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5. --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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