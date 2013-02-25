中国货币市场: 供给收紧致回购利率攀升,因准备金补缴及正回购有望续进行

路透上海2月25日 - 中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一早盘均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.

交易员称,从供求来看,早盘资金供给较上日显紧.除本周公开市场可能继续进行正回购操作压制信心外,今日可能的准备金例行补缴更加剧了紧张态势.

上海一银行交易员称,"今天早上主要是供给紧张,除了正回购报需求,(例行)缴准原因应该是主要的,毕竟正回购明天才能做."

华北一银行交易员并透露,有市场传言,今日例行存款准备金补缴规模或在2,000亿元左右.

继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天. 上周央行公开市场单周净回笼量达9,100亿元人民币,创历史新高.

北京一银行交易员补充说,与此前相比,回购利率除价格上涨,借入资金难度也有所增加;若本周公开市场继续维持一定的资金回笼力度,预期未来资金面或更紧张.

每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购

其中:隔夜 2.3993 2.2066 +19.27

七天 3.2863 3.0995 +18.68

14天 3.3434 2.9989 +34.45

上交所债券回购

一天 2.8950 2.1350 +76.00

七天 3.1000 2.9100 +19.00

14天 3.0800 2.9500 +13.00

回购定盘利率

隔夜 2.3900 2.2500 +14.00

七天 3.3100 3.0800 +23.00

14天 3.3400 3.0500 +29.00

shibor

隔夜 2.3860 2.2000 +18.60

七天 3.3100 3.0910 +21.90

三个月 3.8800 3.8798 +0.02