中国货币市场: 供给收紧致回购利率攀升,因准备金补缴及正回购有望续进行

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海2月25日 - 中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一早盘均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.
交易员称,从供求来看,早盘资金供给较上日显紧.除本周公开市场可能继续进行正回购操作压制信心外,今日可能的准备金例行补缴更加剧了紧张态势.
上海一银行交易员称,"今天早上主要是供给紧张,除了正回购报需求,(例行)缴准原因应该是主要的,毕竟正回购明天才能做."
华北一银行交易员并透露,有市场传言,今日例行存款准备金补缴规模或在2,000亿元左右.
继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天. 上周央行公开市场单周净回笼量达9,100亿元人民币,创历史新高.
北京一银行交易员补充说,与此前相比,回购利率除价格上涨,借入资金难度也有所增加;若本周公开市场继续维持一定的资金回笼力度,预期未来资金面或更紧张.
每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 2.3993 2.2066 +19.27
七天 3.2863 3.0995 +18.68
14天 3.3434 2.9989 +34.45
上交所债券回购
一天 2.8950 2.1350 +76.00
七天 3.1000 2.9100 +19.00
14天 3.0800 2.9500 +13.00
回购定盘利率
隔夜 2.3900 2.2500 +14.00
七天 3.3100 3.0800 +23.00
14天 3.3400 3.0500 +29.00
shibor
隔夜 2.3860 2.2000 +18.60
七天 3.3100 3.0910 +21.90
三个月 3.8800 3.8798 +0.02
===============================================================(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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