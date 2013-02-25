《香港报摘》--其他报纸重要消息2月25日

* 明报: --比亚迪 亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示,比亚迪 去年10月在香港引进K9电动大巴试运营,目前进展顺利,预计能如期投入使用,并将于3 月来港召开纯电动车e6的上市介绍会. * 星岛日报: --据了解,财政司司长曾俊华经过一轮研究后,财政预算案内决定只增加子女免税 额,基本免税额及供养父母免税额皆不打算增加. --新地 旗下将军澳天晋II住宅物业几近沽清,为集团套现约75亿港元, 新地打算最快于今年底推出天晋III. --联想集团 副总裁李世杰表示,公司会继续保卫已取得领导地位的香港 市场,并进攻本土意识浓厚的台湾及韩国市场. * 苹果日报: --华人置业 拆售名为"铜锣湾地带"商场舖位,冀套现逾28亿港元,但受 到政府上周五提高非住宅物业印花税的措施打击,华人置业周日减价近两成推售商场 一楼单位,并仿傚一手住宅新盘推出即供优惠兼增加代理佣金促销,料售逾20伙. * 东方日报: --消息人士透露,筹备多时的香港交易所 场外衍生工具结算所最快5月 试行运作.港交所正商讨引入滙丰 、渣打 、中银香港 、 工银亚洲、建银国际、摩根大通、花旗、德银等12家本港、中资及国际金融机构为场 外结算所股东,入股结算所比例约25%. * 文汇报: --山西太重煤机董事长张克斌表示,公司还在不断研发煤机设备中防患安全问题 的装置.他又透露太重煤机计划今年3月份在香港上市. --前海深港合作光伏示范电站周日举行竣工仪式.该电站设计总装机容量10MWp, 目前总装机容量已达到2.5MWp,至2015年项目全面建成投产后年均发电利用小时数约 为1,035小时. * 大公报: --政府推出新一轮压制楼市措施后的首个周末新盘成交量有所回落.综合市场消 息,两日市场共录得60宗一手成交,按周跌35%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.