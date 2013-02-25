中国证券: 6月底转融资余额将超400亿元,较目前增约1.5倍--证金公司

路透上海2月25日 - 中国转融券业务试点预计周四即将推出,面对市场担忧"全面做空时代"来临;中国证券金融股份有限公司统计数据显示,近期券商转融资需求大增,预计6月底转融资余额将超过400亿元,较目前增长约1.5倍.

上海证券报周一报导还援引证金公司表示,在转融资业务先行、转融券随后推出的前提下,转融资将占主导地位,转融券业务规模不会迅速放大.转融券业务的推出特别是在业务试点期间,不可能对市场产生"全面做空"的作用.

自去年8月30日转融资业务试点启动以来,证金公司累计已向证券公司融出资金690亿元,目前转融资余额达161.73亿元;证金公司并表示,在现有余额的基础上,到2月底,新增转融资需求将超过100亿元.

中国证券报周六报导称,转融券业务试点的各项准备工作已基本就绪,将于周四(28日)推出.转融业务初期标的证券为90只股票,首批将有11家证券公司参与转融券业务试点.专家认为,中长期来看,不会因为转融券推出造成市场下跌.

报导并称,试点初期的转融券业务规模不足以对市场产生重大影响的原因包括,证券出借人需要熟悉证券出借规则等多项手续,较难在短时间内提供大量券源供证金公司使用,且转融通试点证券公司和标的证券的选择较审慎,可供转融通的证券种类、数量均较有限,目前沪深300成份股平均股价14元左右,平均市盈率12倍左右,下跌空间很小,做空意愿不大等.

此外,限售股在融资融券业务中还不能使用,不会通过转融通业务变相卖出.