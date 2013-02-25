《中国报摘》--其他报纸重要消息2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
**上海证券报**
--记者获悉,中国证监会不久后将正式颁布实施上市公司员工持股计划管理暂行办法,对相关员工持股进行规范,强化信息披露,防止利用员工持股进行内幕交易和利益输送.
**第一财经日报**
--有知情人士透露,食药监行政职能整合和加强社会管理将成为国务院最新机构改革的两大重点.
**21世纪经济报 道**
--中国保监会副主席陈文辉指出,保险资金收益和结构不能有效支持负债,是目前保险资金运用面临的突出问题.保险公司要转变观念,不能一味求规模,铺摊子,要讲效益和质量,同时要建立产品开发和投资运作的协调机制.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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