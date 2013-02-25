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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 08:55 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月25日

**上海证券报**

--记者获悉,中国证监会不久后将正式颁布实施上市公司员工持股计划管理暂行办法,对相关员工持股进行规范,强化信息披露,防止利用员工持股进行内幕交易和利益输送.

**第一财经日报**

--有知情人士透露,食药监行政职能整合和加强社会管理将成为国务院最新机构改革的两大重点.

**21世纪经济报 道**

--中国保监会副主席陈文辉指出,保险资金收益和结构不能有效支持负债,是目前保险资金运用面临的突出问题.保险公司要转变观念,不能一味求规模,铺摊子,要讲效益和质量,同时要建立产品开发和投资运作的协调机制.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
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