港报社评: 美暗纵安倍,钓岛局势恐升级--经济日报2月25日

中日关系因钓岛紧张局势而坠冰点,中日双方希望借紧张局势,迫使美国摆清立场与底线,惟美国巧施外交手腕,并不破局.中日对安倍访美的评价南辕北辙.日本强调,美国总统奥巴马重申日本是美国最亲密盟友.而中国则强调安倍的对华政策并不得到美国支持,例如奥巴马对钓岛只字不提,以证奥巴马不愿为撑日本而卷入钓岛纠纷. 中日对美日峰会的解读如此各取所需,实是美国所愿.事实上,美国一直是日本背后的操盘手,安倍上台后对华政策,对美国而言或许过急,惟其搅扰牵制中国的举措,大方向上符合美国的重返亚洲、围堵中国政策.美国只是为免安倍走得太前,才在背后出手拉住.美国不在钓岛问题上明撑日本,正是要继续其模糊策略,图续享渔人之利. 因美国维持其模糊策略,钓岛紧张局势仍有上升之虞.由于安倍的冒险作风,在经济上厉推量宽、不理山积财赤力增开支,固令深受经济长期迷失所困的日本民众投以希望;其对华强硬,更令国际地位已被中国追过的日人,更受鼓舞.日本昨公布的民意调查,便显示安倍内阁的支持率上升至72%.日本今年7月将举行参议院选举,鹰派作风有利抢选票,令安倍更有动力在钓岛问题上再作动作,令中日关系可能更为紧张. 美国暗纵安倍,不无风险,但受害最深的,还是亚洲地区安全与稳定.