港报社评: 美暗纵安倍,钓岛局势恐升级--经济日报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
日本首相安倍晋三昨结束美国访问,日本传媒形容美国力撑安倍,中国传媒则力指美国冷待安倍.中日就美国姿态可谓各取所需,此正中美国下怀,续在中日关系幕后操盘.
中日关系因钓岛紧张局势而坠冰点,中日双方希望借紧张局势,迫使美国摆清立场与底线,惟美国巧施外交手腕,并不破局.中日对安倍访美的评价南辕北辙.日本强调,美国总统奥巴马重申日本是美国最亲密盟友.而中国则强调安倍的对华政策并不得到美国支持,例如奥巴马对钓岛只字不提,以证奥巴马不愿为撑日本而卷入钓岛纠纷. 中日对美日峰会的解读如此各取所需,实是美国所愿.事实上,美国一直是日本背后的操盘手,安倍上台后对华政策,对美国而言或许过急,惟其搅扰牵制中国的举措,大方向上符合美国的重返亚洲、围堵中国政策.美国只是为免安倍走得太前,才在背后出手拉住.美国不在钓岛问题上明撑日本,正是要继续其模糊策略,图续享渔人之利. 因美国维持其模糊策略,钓岛紧张局势仍有上升之虞.由于安倍的冒险作风,在经济上厉推量宽、不理山积财赤力增开支,固令深受经济长期迷失所困的日本民众投以希望;其对华强硬,更令国际地位已被中国追过的日人,更受鼓舞.日本昨公布的民意调查,便显示安倍内阁的支持率上升至72%.日本今年7月将举行参议院选举,鹰派作风有利抢选票,令安倍更有动力在钓岛问题上再作动作,令中日关系可能更为紧张. 美国暗纵安倍,不无风险,但受害最深的,还是亚洲地区安全与稳定.
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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