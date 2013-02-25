港报社评: 防渣马重演兰桂坊惨剧--星岛日报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
手机自拍潮泛滥到马拉松跑道,累及多名跑手跌伤,主办当局和参加者,都要谨记20年前兰桂坊除夕倒数人踩人地狱的教训,确保一年一度的盛事开心又安全. 渣打马拉松举办至今17年,今年有破纪录的72,000人报名,当中65,000人昨日报到参赛,当日包紮伤口者比去年急增了40%,比去年多逾百人.原因之一是10公里赛事开始不久,有参加者在人潮中自拍,导致有人跌倒,酿成骨牌效应,而且不止1次.渣马盛事向来有嘉年华性质,不少人只为开心热闹一番,自拍分享成为自然动作. 在赛道起跑自拍,容易累己累人,可能造成重大安全事故.1993年元旦开始10分钟,中环兰桂坊人潮中有人跌倒,酿成21死63伤的人压人惨剧.幸而昨日惨剧没有重演,但是主办者和参赛者都不宜掉以轻心. 主办当局研究禁止赛道自拍,关键在切实执行不容易,既难分辨拍摄人士,又可能增加混乱.当局可以试行弹性分流措施,加强宣传,由参赛者自律,确保自拍是在安全和不影响他人赛果的情况下进行. 当局可以考虑,为10公里赛事安排2个出发点,抱着竞争心态参赛者,站在前面,至于纯粹凑热闹者,起跑线安排在竞赛者100米之后,透过广泛宣传,让参加者懂得自己选择哪1条起跑线,这既可继续保持赛事中的嘉年华成分,又可减少发生意外的机会.
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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