港报社评: 防渣马重演兰桂坊惨剧--星岛日报2月25日

手机自拍潮泛滥到马拉松跑道,累及多名跑手跌伤,主办当局和参加者,都要谨记20年前兰桂坊除夕倒数人踩人地狱的教训,确保一年一度的盛事开心又安全. 渣打马拉松举办至今17年,今年有破纪录的72,000人报名,当中65,000人昨日报到参赛,当日包紮伤口者比去年急增了40%,比去年多逾百人.原因之一是10公里赛事开始不久,有参加者在人潮中自拍,导致有人跌倒,酿成骨牌效应,而且不止1次.渣马盛事向来有嘉年华性质,不少人只为开心热闹一番,自拍分享成为自然动作. 在赛道起跑自拍,容易累己累人,可能造成重大安全事故.1993年元旦开始10分钟,中环兰桂坊人潮中有人跌倒,酿成21死63伤的人压人惨剧.幸而昨日惨剧没有重演,但是主办者和参赛者都不宜掉以轻心. 主办当局研究禁止赛道自拍,关键在切实执行不容易,既难分辨拍摄人士,又可能增加混乱.当局可以试行弹性分流措施,加强宣传,由参赛者自律,确保自拍是在安全和不影响他人赛果的情况下进行. 当局可以考虑,为10公里赛事安排2个出发点,抱着竞争心态参赛者,站在前面,至于纯粹凑热闹者,起跑线安排在竞赛者100米之后,透过广泛宣传,让参加者懂得自己选择哪1条起跑线,这既可继续保持赛事中的嘉年华成分,又可减少发生意外的机会.