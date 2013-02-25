中国新债: 渣打银行(中国)将发行不超过50亿元人民币小微企业金融债--IFR

路透2月25日 - 据汤森路透旗下IFR报导,三位消息人士透露，渣打银行（中国）将于近期发行总额不超过50亿元人民币（8.01亿美元）小微企业金融债。这将是外资银行首次发行小微企业金融债。

上述人士表示，该期金融债券期限暂定五年。发行人已委任中金公司担任是次交易独家主承销商，中诚信国际给予本期债项和发行人主体AAA级信用评级。

多数市场人士表示，此举将有利于外资银行开展境内中小企业贷款业务，同时降低其贷存比。

“外资行在境内没有太多网点，因此存款较少，发行不计入存贷比考核的小微企业金融债对其来说是个利好，”平安证券固定收益部副总经理石磊表示。

据其它消息人士透露，3月将迎来又一波商业银行小微企业金融债发行大潮。 据IFR不完全统计，包括北京银行，中国银行，青岛银行，宁波银行等在内的至少7家商行将发行总额至多870亿元的小微企业金融债。

市场人士认为，尽管渣打的信用评级在AAA，但鉴于其外资背景，在发行相同期限的小微企业金融债时，料将较同评级国内商行发行利率上浮约30个基点左右。

目前，节后料最快发行小微企业金融债的将是北京银行，其5年期品种利率目前为4.30%-4.50%。(完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) 整理 黄凯; 审校 杨淑祯