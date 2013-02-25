港报社评: SARS十年须汲取教训,细房卫生成社区新隐患--明报2月25日

SARS爆疫转眼已10周年,但社区部分后巷天井仍是乌烟瘴气,医院病牀隔3尺的标准仍未落实,内地野味市场仍然活跃,更重要的是,10年来自由行大行其道,中港人流往来比以前更频繁,加上卫生条件极差的细房近年散布社区.若新SARS真的到来,香港是否有能力应付,实在叫人担忧.政府应藉SARS的10周年,全面检视香港公共卫生现况,做好防疫的准备. 只是,社会部分环节似乎仍未全然汲取教训,叫人担忧,包括:一、病牀距离:3间公立医院的内科病房,伊利沙伯及玛嘉烈医院的牀距只得1-2尺多,病房挤迫有如细房.二、公共卫生:事隔10年,当年黑点后巷情况大为改善,但仍发现业权不清的天井依然乌烟瘴气渗臭水.三、野味禁之不绝:内地食肆随时有野味的地下交易,禁之不绝,危机仍在. 除此以外,10年来本地社会及中港两地都出现了巨大变化,亦为疫症带来新危机,例如:一、自由行更频繁:自由行开放,中港两地之间的阻隔愈少,一旦疫症再临,不论是何地传入,都只会更为快速,病人的追踪亦更困难.二、细房卫生恶劣:现时社区却涌现了劏房.这类单位大都经过非法改装,加建厕所排污渠,卫生环境之差可想而知.一旦疫症再次爆发,细房势成播毒的温牀. 10年过后,香港经济早已走出谷底,理论上社会比10年前更富裕,资源更丰富,抗疫应更有能量才对.政府必须拿出政治勇气,全面检讨香港的防疫政策之余,更应拿出政治决心,提出消灭细房的时间表,好好记取10年前血的教训.