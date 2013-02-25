港报社评: 楼市有起必有落,收紧按揭减风险--文汇报2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
为防范楼市泡沫风险进一步恶化,特区政府日前再出两项新措施.财政司司长曾俊华指他提出的管理需求措施都是非常时期措施,希望透过减低某些买家群组的需求去缓供求失衡.当局连出重招调控楼市正是为了减低楼市逆转时的风险.在目前楼市风高浪急之时,金管局应严格监管银行,适时收紧按揭要求,确保所有贷款人按规定通过风险测试,以免利息上升时出现大量无力供款的负资产业主,冲击金融体系稳定. 当局上周再推出重招调控楼市,进一步压抑需求,令炽热的楼市有所冷却.踏入2013年,本港楼市依然保持升势,愈长愈急的升市意味随之而来的调整也将更激烈.现时楼市泡沫已较1997年有过之而无不及,当局必须汲取当年教训,及早释除楼市泡沫. 当局连番推出重招调控楼市,固然达到赶走炒家的目的,但难免对用家造成影响.然而,部分财力不足的投资者,承造过高的按揭上车,当遇上楼市逆转,随时会沦为负资产.虽然有关措施并不包括首次置业人士,但市民也应留意楼市潜在风险,衡量自身财力. 为配合当局的调控楼市措施,金管局也同步收紧物业的按揭成数,以及将所有物业的供款压力测试由2%加至3%.然而,如果大量财力不足的人士成功获得贷款上车,遇上楼价大跌,随时会引发断供潮,业主损失惨重之余,银行也将出现大量坏帐,冲击银行体系稳定.因此,金管局更要严格把关,要求银行须确保贷款人符合所有的风险评估.当局也应密切留意市况,随时再次收紧按揭成数.
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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