港报社评: 安倍访美受冷待扩军图谋不动摇--信报2月25日

日本首相安倍晋三访美之行结束.在中日岛屿主权之争愈演愈烈、东亚政局动荡之下,此行锐意强化日美同盟.虽然遇到美方表面冷待,为中日在钓鱼岛武力冲突风险降温,但显然无改日美联手牵制中国在区内扩张的大战略;日本则乘势加速扩军的目标. 美方对钓鱼岛问题只字不提,反映奥巴马政府避免中日关系再急速恶化,撬动整个东北亚地区的安全结构,打乱美国返亚的全盘布局.显然,安倍的对华政策突显了日本对中国崛起和自身国力衰落的不安反应,再与美国返亚战略结合,如今愈走愈远. 因此,即使安倍今次访美在钓鱼岛主权争端上未得到奥巴马首肯,但在国内右倾化的社会和政治土壤下,对华继续强硬,巩固自民党精英的统治,同时乘机实现扩军的多年梦想.很显然,日本不惜激化中日关系矛盾,配合美国返亚战略,最终实现扩军,推进修订“日美防卫合作指针”,目的是要制衡中国进一步扩张. 美国的反应反映奥巴马第二任内的外交政策变得更务实,包括考虑到中国在朝核问题上的地区大国角色和影响,支持安倍对华对抗并不符合美国的利益. 安倍访美之行,未如期取得美国露骨的支持,或许会收敛一下对华的对抗性立场,避免经贸关系进一步受损,但扩军之心不会动摇,甚至反有加速推进的战略需要. 照发展形势看,日本在日美同盟作主轴的国家战略下,中日关系的基础有不断弱化隐忧,令东北亚的地缘政治无法稳定,也蕴含武力冲突风险,以致最终走上地区军事竞赛之路.