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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:24 BJT

离岸人民币: 台湾累计八个营业日DBU人民币存款达70亿元--央行

路透台北2月25日 - 台湾中央银行周六傍晚发布新闻稿指出,台湾境内外汇指定银行(DBU)于2月6日正式开办人民币业务后,截至2月22日为止的八个营业日,人民币存款总余额已达70亿元.首日开办当天为13亿元.

台湾人民币业务起跑后,业界及投资银行对台湾人民币资金池的累积相对乐观.德意志银行 上周五发布的研究报告预测,到2013年底,台湾人民币存款可能会激增至1千亿元,并在接下来的2-3年内增至2千亿元.

而星展银行的报告则预估,两岸经贸关系紧密将会是台湾未来人民币资金池的主要来源,2014年初台湾的人民币资金池预计将达到1,400亿元人民币,相当于当地存款的2%. (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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