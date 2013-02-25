离岸人民币: 台湾累计八个营业日DBU人民币存款达70亿元--央行

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透台北2月25日 - 台湾中央银行周六傍晚发布新闻稿指出,台湾境内外汇指定银行(DBU)于2月6日正式开办人民币业务后,截至2月22日为止的八个营业日,人民币存款总余额已达70亿元.首日开办当天为13亿元.
台湾人民币业务起跑后,业界及投资银行对台湾人民币资金池的累积相对乐观.德意志银行 上周五发布的研究报告预测,到2013年底,台湾人民币存款可能会激增至1千亿元,并在接下来的2-3年内增至2千亿元.
而星展银行的报告则预估,两岸经贸关系紧密将会是台湾未来人民币资金池的主要来源,2014年初台湾的人民币资金池预计将达到1,400亿元人民币,相当于当地存款的2%. (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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