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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 09:25 BJT

中国新债: 中国石油即将发行至多200亿元人民币公司债券--IFR

路透2月25日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国最大油气生产商，沪港上市公司中国石油天然气股份 ，即将再次发行总额至多200亿元人民币（32亿美元）公司债券。

接近交易人士表示，该期债券初步计划于3月第一周发行。中信证券 ，中金公司和银河证券担任联席主承销商。

“目前期限还没有定下来，区间也在摸底中，”上市人士表示，”不过3月肯定会发行。”

中石油股份总额不超过400亿元公司债发行计划于去年获证监会审核通过。公司曾于去年11月中旬发行首期200亿元公司债券，当期债券包含120亿元5年期品种，利率4.55%；40亿元10年期品种，利率4.9%；以及40亿元15年期品种，利率5.04%。 集团公司中国石油天然气集团公司将为当期债券提供担保，联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 黄凯; 审校 林高丽
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