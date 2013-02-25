中国新债: 中国石油即将发行至多200亿元人民币公司债券--IFR

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透2月25日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国最大油气生产商，沪港上市公司中国石油天然气股份 ，即将再次发行总额至多200亿元人民币（32亿美元）公司债券。
接近交易人士表示，该期债券初步计划于3月第一周发行。中信证券 ，中金公司和银河证券担任联席主承销商。
“目前期限还没有定下来，区间也在摸底中，”上市人士表示，”不过3月肯定会发行。”
中石油股份总额不超过400亿元公司债发行计划于去年获证监会审核通过。公司曾于去年11月中旬发行首期200亿元公司债券，当期债券包含120亿元5年期品种，利率4.55%；40亿元10年期品种，利率4.9%；以及40亿元15年期品种，利率5.04%。 集团公司中国石油天然气集团公司将为当期债券提供担保，联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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--整理 黄凯; 审校 林高丽
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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