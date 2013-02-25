《交易视点》公司债发行管理办法变革对场内市场短期冲击有限--中金

路透北京2月25日 - 中国大型券商--中金公司最新发布的中国信用策略周报称，《公司债券发行管理暂行办法》未来若正式发文实施，公司债券市场将有望扩容，从而有利于吸引更多需求。不过，由于非公开发行的公司债在场外交易，预计对现有场内市场短期冲击有限。

信用债市场方面，一季度内资金面仍有望维持宽松，且目前尚未看到供给显着反弹的迹象，信用利差和评级间利差短期内将继续维持在低位。而对于交易所高收益债，仍建议趁流动性好适当降低仓位的操作策略。

**公司债发行管理办法可能变革，对场内市场短期冲击有限**

媒体报导《公司债券发行管理暂行办法》征求意见稿已经结束征求意见阶段，未来若正式发文实施，现行公司债券发行及监管体系将发生重大变革。从目前披露的信息看，新的发行管理办法下，未来公司债券市场有望扩容，供给潜力上升。

首先，公司债券发行人群体将从现有的上市公司以及非上市的中小企业拓展至全部公司制企业；其次，主板和中小板上市公司发行公司债券从公开方式拓展至非公开方式，创业板上市公司从非公开方式拓展至公开方式，非上市公司以非公开方式行；第三，品种期限从1 年以上放宽至所有期限，不过公开发行的品种仍沿袭1年以上期限规定；第四，审批方式上将大为简化，非公开发行债券力推备案制，不设任何财务指标和发行限制条件。

非公开发行的公司债由于在场外交易，并不会直接大幅增加交易所场内债券的供给压力，但可能会分流部分场内需求，我们预计短期影响十分有限。由于场外公司债券市场相对于银行间债券市场或其他私募债权品种并无明显优势，以及投资者群体的限制，短期内吸引足够多发行人的难度仍较大。

未来的变数在于券商能否充分挖掘和利用自身掌握的需求力量（如发行券商理财、资管产品）降低融资成本，吸引发行人发行私募公司债。

长期而言，扩容和更为活跃的市场有利于吸引更多的需求。总体上，新办法有利于缩小未来公司债券市场与银行间债券市场的差距，但发展私募公司债对现有场内市场的冲击短期内相对较小，发行人以及投资者群体的差异也仍较难改变，公司债券市场（场内和场外）较长时期内仍将表现为高收益债市场特征。

**市场回顾及展望**

春节后收益率进一步下行符合我们节前的预期，主要是受到资金面充裕、配置需求上升的推动，供给方面一直也未出现明显反弹，供需关系改善支持信用利差收缩。

供给方面，1月社会融资总量中企业债券净融资2,200亿，与我们统计的结果差异不大。虽然总量相比去年1月明显增加，但其中有春节因素影响，而且中长期产品净增量相比去年下半年是明显下降的。

需求方面，年初以来以银行和保险为主的配置力量明显加强，基金市场份额有所下降或增速放缓。伴随着供需关系的改善和市场风险偏好持续维持高位，不但各品种信用利差收窄，评级间利差也明显压缩。

考虑到一季度内资金面仍有望维持宽松，且目前尚未看到供给显着反弹的迹象，信用利差和评级间利差短期内将继续维持在低位。

不过由于信用利差和评级间利差都已经偏低，交易价值空间也明显缩小。低评级短融的收益率下行将依赖于AAA级短融收益率下行打开空间，AA级中票的相对配置价值要好于同评级短融。但由于AA中多数评分不能达到投资级，个券的选择仍然十分重要。

另外最近刚刚取消发行利率指导下限，发行利率多维持在估值水平，一二级利差仍然很高。这一方面是由于主承所报估值偏高，另一方面估值是周一发布，而二级收益率全周持续下行。

本周四发行的中石油中票已经显着向下突破估值，贴近实际二级利率发行，未来一二级利差仍将逐步收窄，一级个券定价差异加大。

交易所高收益债方面，在其他品种利差和交易空间下降的情况下，高票息仍然是吸引市场需求的主要因素，加上供给在假期前后阶段性下降，供需关系看短期内高收益债发生大幅调整的可能性也较小。不过内在价值不断下降，我们仍然建议趁流动性好适当降低仓位的操作策略，未来政策和流动性的变化仍然可能引发高收益债的调整。

**评级调整：负面评级行动继续增多**

本周共单独公告了4项评级行动，其中3项为负面评级行动，且最近一次发行距今均不到半年，我们在近期给予评分时均已考虑了公司偿债指标的恶化，因此本次评分均维持不变。

本周唯一一项正面评级行动为中诚信将夏商主体评级上调一小档，主要上调理由为资产规模扩张，盈利及资本结构改善，我们认可上述改善，将其评分上调一小档至4-。(完)