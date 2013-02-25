港报财经评论: 楼疯债狂,几时股疯?--信报2月25日

楼疯债狂,几时股疯? /习广思 资金市资金事,上周中美传”收水”,即时吓怕股市炒家,但中国”收水”纯粹市场解读,美国”收水”之说则早有警告,资金散水其实是资金作怪而已.港股于去年6月见底,10月资金全面涌入,11月后狂追货,今年1月涨升,目前则欠缺利好消息支持,调整是理所当然的事.近周流入中港股票基金的资金明显放缓,但野村报告显示,截至本月20日止一周,即是长假后一周内,中港股票基金仍录得资金流入.美股回软,3月削减开支前或有大调整,但EPFR资料显示,上周仍有资金由货币基金转而流入股票及公司债券.股市在高位似乎有点不胜寒,调整在所难免,但除非发生像去年中国弃八、欧债动荡等风险,否则股市要暴跌,其实也有难度.市场对”收水”及”放水”的议题,神经非常脆弱,说明投资者、投机者心知肚明,目前进行的活动叫投机,水一散,财也随时散. 周五市场传出,联储局主席贝南奇上月在闭门会议中提及,量化宽松带来资产泡沫风险的可能性很低.贝老最厉害的其实是把口,出口术是高超技巧,QE至此没有泡沫风险?美国的债市、香港的楼市没有泡沫风险,你相信吗?贝南奇本周二将出席金融委员会的听证会,想必又有新讯息公布.上周恒指跌至22,800点,跌势有所缓和,上周五美股回稳后,周一有望见到反弹.但是,港股调整难言结束,周三还有期指结算,中资股缺乏利好消息支持,投资者入市或需等一等.中资股处于等待及焦虑当中,在”两会”前夕,中共多个会议停不了,本周二中全会将向人大及政协推荐名单,市场最关注金融界人士执位情况.近日有风声指,工行 董事长姜建清没有晋升机会,上周亦传出周小川将留任央行行长,也有传中投楼继伟将接管财政部等. 中国之政,讲个”局”字.人事如何布局,对习李未来五年施政有莫大影响,市场留意当局如何定调经济前景、行业政策等消息外,也须留意这个时局的人事布置.关于热钱及资金流,上周基金研究公司理柏的访问颇值得一看.理柏亚洲区研究总监冯志源特别提到他的观察,热钱资金特点是资本金额大,流动速度快,买卖很集中,目的是赚钱.热钱既是升之因,也会是跌之因.小投资者投资者无法与这些热钱作对,但想参与赌枱,就得了解一下对手.热钱目的是赚钱,它们进退快速,入来时已经留有后路,所有ETF成为它们的竉儿,因为买卖更加快,债券及股票也是一样. 注视英镑今天表现 /苏子 今天的汇市肯定将有较大波幅,特别是英镑汇价,原因是上周美国收市前半小时,评级机构穆迪突然把英国的主权信贷评级下调,令英国失去Aaa最高评级.而英镑兑美元则因此自1.5245水平一下子急挫至1.5160水平附近才能喘定,但却未能顺势下破上周三的1.5134低位,再创一周低位.由于市场在知悉此负面消息后,仍有大约半小时交易此负面因素,按理在当时市场交易量已大减的情况下,汇价应不难有多于100点子的跌幅,即应可再创一周低位.这会否是市场其实早已炒作英国众多的不利因素.加上早已持有大淡仓,因此才令英镑兑美元在市场知悉上述的负面消息后,其跌幅反而令一些即市炒家略感失望? 今晨英镑兑美元预料仍会面临较大沽压,上周的1.5134低位支持将面临考验,留意此支持跌破后,跌势会否只是昙花一现,今天收市时汇价更不跌反升.若出现此情况,预料汇价较大机会已在坏消息出现及市场一片看淡声中止跌回升,稍后将返回1.53/1.5320重要即市阻力区以上波动. 上周五联储局的官员澄清联储局短期退市机会不大,成功减低市场的忧虑,或会对近期美元的升势造成打击,并因此令早段的汇市有较大的波幅,相信稍后将会炒作联储局退市机会下降,从而利好一众非美元货币的表现. 楼市出招错失时机 /习广思 要来的终于要来.农历新年后,港府昨日宣布再出招压抑楼市,牙膏挤完再挤,主要内容是把额外印花税扩至非住宅物业,第二套房更征收双倍印花税.金管局及后公布要求银行提高按揭还款压力测试.港府四个月内再出招,金管局更是第六度出招,过去的招数失效,难道这次会有效吗?香港政府落后新加坡几步,最新措施其实与新加坡一样,一方面由银行按揭成数入手,另一方面,提高买家印花税,当地第一及第二套房印花税已提高至7%及10%.新加坡学者叶秀亮认为,港府低估控制泡沫的难度,多招失效后,已形成一种恐慌性需求,亦对政府控制楼价失去信心.何谓”恐慌性需求”?在”划时代地产投资项目”中,你看看买家的心态,已是无楼不炒不欢的地步.何谓错失时机?等到发展商想出”划时代”产品,等到全城楼价再创新高,才施施然出招,往往予人后知后觉,感觉上是被市场及发展商拖后脚. 至于地产股,1月中开始调整,估值依然偏低,下周将是业绩期,发展商陆续放榜后,又是吸纳时候.港股连跌两日,第一批回落的内房股回稳见反弹,但整体大市反弹乏力,尤其是中国内地A股疲态毕现,拖累中资金融股.恒指跌穿22,800点,低位见22,674点,收报22,782点,下跌124点.大市成交额654亿港元,沽空比率9.5%.恒指跌势稍为缓和,但反弹乏力,加上下周三期指结算日,恒指短期内仍以调整为主,首当其冲是一批跌幅未够深的强势股,尤见近两日腾讯 高位回落.衍生市场牛熊部署反映,恒指短期支持位下移至22,500点附近.事实上,近两日市可见,最危险地方反而是最安全,内房及航运股是最早调整股份,近两日表现却相对安全呢. 中共自”十八大”后高调宣布打贪,及后各地省市随即响应,有说某省市开人大会议,放弃服务员小姐斟茶倒水,竟然成为新闻.又有说各地省市响应习主席节俭要求,没有鲜花没有大排筵席.原来不正常的事情,一下回复正常后,竟变成不正常呢.传媒对官员作风盯得很紧,风气更蔓延至农历新年,由花农到高级餐厅,由白酒到红酒到名店等消费,一时间都静了下来.