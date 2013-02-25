港报财经评论: 受惠国策,考虑药股--经济日报2月23日

受惠国策,考虑药股 /林瑞芬 港府又出招遏抑楼市炒风,地产股势被压.港股近日多利淡消息夹击,所呈调整压力渐增,昨收22,782,跌124点,调整浪续.调整市下,提议候低收集,中线角度看行业拣股尤其重要.当中,分析医药股之受惠国策面及可考虑股份.”完善基本药物制度和基层运行新机制意见”最近颁布,据此透视医药股的投资主线,归纳可分以下数点:一是政府将在每个乡镇办好一所医院,医保支付比例向基层医疗机构倾斜,形成医疗城镇化政策,利好大型普药企业.国泰君安报告估算,城镇化未来10年可带来6.6万亿医药消费超额增量.二是”意见”提出,基药采购遵循质量优先,价格合理的原则,对独家品种试行国家统一定价,优先采购达到国际水平仿制药,那预示一些从事生产中药独家品种及品牌首仿药经营的公司具优势.三是”意见”提出民营医院再获政策扶持,纳入医保定点.四是新版GMP认证将作为质量评价的重要标准,具相关改造能力之医药股竞争力趋强. 复星医药 于2012年6月30日,合共经营670间零售药店,其中146间由集团直接经营,524间由加盟商经营,包括在北京以”金象大药房”及在上海以”复美大药房”经营零售药房网络.此外,集团持有国内最大医药分销商国药控股 的32.05%股权,全国性医药分销网络覆盖三十多个省直辖市自治区,直接客户逾7,800多家医院,可见复星之分销经营网络强大.医药工业化迅速,具优势拓展.集团所产销之大品种产品集中在肝病、糖尿病、心脑血管等,其中,部分是独家品种如奥德金、邦亭,亦有享原研知识产权之药物等.据彭博综合预测,截至2012年及2013年度,每股盈利分别增长13%及11%,分别至0.69元人民币及0.77元人民币.现价12.38港元,2012年及2013年预测PE分别为14.5倍及13倍.该股昨逆市抽高,创上市以来新高,建议50天线11.75港元低位收集,11.5港元止蚀,上望13港元. 康哲药业 近月不断有利好发展消息,继获得延长黛力新在中国的独家推广和销售权期限至2018年12月底,又投得国药药材附属国药药材冷水江制药100%股权.黛力新是康哲药业最畅销的药品之一,占公司2012年的收入约30%和纯利稍逾30%,据高盛认为,这次是康哲药业与Lund beck第5次延长有关的独家推广和销售权期限,合同更新时间较该行预期的早,由此足证公司与主要合作伙伴的长期关系友好. 保费股市跌,内险股受压 /余少文 中港股市继续跌,累及跟A股走势息息相关的保险股.加上中国内地1月保费有下跌迹象,四大保险股只有中国平保 1月寿险保费有增长,由于A股调整未结束,保险股仍有下跌空间,只宜候低吸.新春复市后,中国内地股市先升后跌,今周五个交易日有四日跌,全周出现大阴烛及跟前两周走势组成”黄昏之星”,中线走势转差,国企指数昨日再跌11,317点,下跌109点或1%,成交额144亿港元,逆市上升的主板H股回升至27%,全周又形成大阴烛,疲弱走势跟A股不相伯仲.至于红筹指数跌3点收4,532点,成交额51亿港元,如非内房股逆市造好,红指跌幅会更大. 内房股呈强,是因为中国内地1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.8%,结束连续10个月下跌走势,新建商品住宅价格同比上升的城市升至53个,令人相信内房股今年业绩向好.只是楼市升温只会加快中国推动国五条的步伐,对内房股反而不利,持有内房股的股民要严守止赚蚀位.至于国指今日跌,令10天平均线跌穿50天平均线,发出”死亡交叉”利淡讯号,除非股价短期能重越50天平均线及靠稳,可扭转死亡交叉,否则国指下跌未结束.而国指对上一次出现死亡交叉是去年3月中,指数由当时11,200点跌至9,000点才见底,故国指今次调整随时是中期调整,股民要有心理准备.而昨日中段一度上升的保险股,随着A股午后下跌而走低,由于中国收紧流动性是A股踏入蛇年下跌主要原因之一,保险股主要盈利又来自A股投资收益,所以一直认为保险股跟A股是唇亡齿寒关系.而保险股在今年1月中见顶回落,H股四大保险股一个多月来下跌11%-16%不等,较国指和A股早半个月开始调整.由于中国内地暂未见好消息,相反在中国收水和房地产国五条等因素下,A股调整应该未结束,保险股短期难有运行. 保险股除了面对A股下跌压力外,也要面对保费下跌问题,中国人寿 、平保、中国太保 和新华保险 等四只H股,1月份保费收益只有平保寿险保费录得同比增长,其他三只保险股的寿保收入按年跌5%-10%不等,延续保险业寿险业务去年保费增长乏力走势,去年人寿保险的保费增长只有2%,整体行业保费只靠财产保险支撑增长局面.