中国证券: 新三板挂牌公司若符合条件可直接向沪深证交所申请上市--报载

路透上海2月25日 - 据中国证券报周六报导,针对全国股转系统近期出台的多项政策,全国中小企业股份转让系统公司总经理谢庚近日透露,相关规定已经暗含转板规定,由于挂牌公司已经由证监会核准成为公众公司,因此在全面具备沪深交易所上市条件的情况下,可以直接向交易所进行上市申请.

"有市场人士指出我们没有发布转板制度,实际上这些规定字里行间已经通过操作程序规定了转板的要求",谢庚指出,转板是各层次市场之间的有机联系,重要前提是发行与上市分离,发行的选择权在证监会,上市的选择权在交易所.由于每个交易所都有其上市条件,挂牌公司可以根据实际情况选择上市. 他同时指出,条件不具备的公司也可以直接向证监会申请IPO,"不论是去证监会申请IPO还是在交易所申请上市,我们都有一套转板程序处理".他强调,在新三板挂牌并非公开上市的障碍,而且挂牌企业经过会计事务所审计,并持续披露,相比其他公司更具备上市的优势.

业内人士对此解读称,三板公司只要不公开发行,就可直接申请在沪深上市,这正是目前中国尚缺乏的"介绍上市"制度.这无疑为目前亮点不多的三板市场增加不少吸引力,亦可能成为分流新股"堰塞湖"的一条有效渠道.

根据上海证交所颁布的上市规则,企业在首次发行股票(IPO)后申请证交所上市,需满足多个条件,股票经中国证监会核准已公开发行;公司总股本不少于5,000万元人民币;公开发行股份占总股本25%以上,若总股本超过4亿元,公开发行股份占比在10%以上;最近三年无重大违法行为,财务报告无虚假记载等.而创业板则要求总股本不少于3,000元,公司股东不少于200人.

目前已向中国证监会提交申请等待在沪深两市IPO的企业已达800多家,按过往几年上市情况估计,至少需要两三年时间才能消化这些IPO存量.证监会已要求近期进行财务大检查,筛掉一些不符合上市条件的企业,同时希望通过港股和三板市场来分流部分拟A股IPO企业.