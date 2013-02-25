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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 10:49 BJT

更新版-《新兴市场重要经济事件预告》--2月25日-3月4日

(新增内容) (除特别说明外,均为GMT时间)

2月25日(一)

布鲁塞尔--欧盟-乌克兰峰会.

伦敦--路透欧元区未来峰会.活动将先后在布鲁塞尔,柏林,法兰克福和巴黎等四个城市举行,为期四天.与会者包括新闻人物,政府官员和央行官员,会议将讨论陷入危机三年以来的欧元区的未来.

耶路撒冷--以色列央行利率决定.

纽约--巴西央行总裁Alexandre Tombini在哈佛俱乐部(Harvard Club)发表演说(1630).

首尔--韩国央行总裁金仲秀参加国会主办的经济政策论坛早餐讨论会.

2月26日(二)

布达佩斯--捷克央行利率决定(1300).

哈博罗内--博茨瓦纳(波札那)央行货币政策声明(0800).

纽约--巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)在巴西基建论坛上发表主旨演讲.

2月27日(三)

开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会提交国家预算案.

新德里--印度财长对议会公布经济调查和前景.

香港--财政司司长曾俊华发表2013-14年度预算案.

2月28日(四)

新德里--印度财政部长齐丹巴南公布预算案.

阿布扎比--阿布扎比国民银行举办全球金融市场论坛

3月1-4日

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 李婷仪)
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