更新版-《新兴市场重要经济事件预告》--2月25日-3月4日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(新增内容) (除特别说明外,均为GMT时间)
2月25日(一)
布鲁塞尔--欧盟-乌克兰峰会.
伦敦--路透欧元区未来峰会.活动将先后在布鲁塞尔,柏林,法兰克福和巴黎等四个城市举行,为期四天.与会者包括新闻人物,政府官员和央行官员,会议将讨论陷入危机三年以来的欧元区的未来.
耶路撒冷--以色列央行利率决定.
纽约--巴西央行总裁Alexandre Tombini在哈佛俱乐部(Harvard Club)发表演说(1630).
首尔--韩国央行总裁金仲秀参加国会主办的经济政策论坛早餐讨论会.
2月26日(二)
布达佩斯--捷克央行利率决定(1300).
哈博罗内--博茨瓦纳(波札那)央行货币政策声明(0800).
纽约--巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)在巴西基建论坛上发表主旨演讲.
2月27日(三)
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会提交国家预算案.
新德里--印度财长对议会公布经济调查和前景.
香港--财政司司长曾俊华发表2013-14年度预算案.
2月28日(四)
新德里--印度财政部长齐丹巴南公布预算案.
阿布扎比--阿布扎比国民银行举办全球金融市场论坛
3月1-4日
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 李婷仪)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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