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债券 | 2013年 2月 25日 星期一 09:46 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月25日-3月4日

路透2月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别
说明外均为GMT时间.
    
 日期   时间    国家      规模   发行细节
 2/25   1350    法国             BTF国库券
 2/25           意大利           零息债券和BTPei债券
 2/25   1800    美国             两年期公债
                                 
 2/26           日本             流动性供给标售
 2/26           意大利           BOT短期公债
 2/26   1800    美国             五年期公债
 2/27           加拿大           五年期公债
 2/27           意大利           BTP固息债券和CCTeu债
                                 券
 2/27   1800    美国             七年期公债
 2/28   0120    日本             三个月期贴现国库券
                                 
 2/28   0130    日本             两年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 李婷仪; 审校 张若琪)
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