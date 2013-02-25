《全球主要国家债券发行预告》--2月25日-3月4日

路透2月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别 说明外均为GMT时间. 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/25 1350 法国 BTF国库券 2/25 意大利 零息债券和BTPei债券 2/25 1800 美国 两年期公债 2/26 日本 流动性供给标售 2/26 意大利 BOT短期公债 2/26 1800 美国 五年期公债 2/27 加拿大 五年期公债 2/27 意大利 BTP固息债券和CCTeu债 券 2/27 1800 美国 七年期公债 2/28 0120 日本 三个月期贴现国库券 2/28 0130 日本 两年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 李婷仪; 审校 张若琪)