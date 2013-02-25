中国热股: 三全食品早盘大涨逾5%,公司拟收购亨氏旗下中国速冻食品业务

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海2月25日 - 中国大型速冻食品生产商--三全食品 周一早盘大涨6%,因公司公告拟收购美国亨氏(H.J. Heinz Co) 旗下的中国速冻食品分支.
开盘14分钟,三全食品报30元,涨1.51元或5.3%,稍早曾冲高至30.88元,涨幅达8.39%.
三全食品公告称,近日已与亨氏达成排他性收购框架协议,收购亨氏直接或间接持有的四家龙凤食品公司,在3月14日或相关方签订另一协议前,亨氏不再就出售各家龙凤企业与任何第三方进行接触或谈判.公告未披露具体收购价格,只是表示后续将聘请审计和评估机构对收购目标进行审计和评估.
公告称,此次的收购是行业龙头间强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,多品牌运作,完善市场布局,增强市场竞争力,扩大市场份额.
第一财经日报周一报导引述的欧睿数据显示,2012年中国速冻食品零售市场份额来看,三全食品为10.9%,龙凤为3.3%,两者合计将远高于思念食品 的5.7%和湾仔码头的3.5%.(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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