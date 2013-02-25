两岸关系:连战称两岸非国与国关系--新闻稿

路透台北2月25日 - 台湾执政党--国民党荣誉主席连战今日于北京会见中共中央总书记习近平,连战办公室会后发出的新闻稿称,连战于会面时提出两岸关系"不是国与国关系".

新闻稿中指出,连战与习近平谈话基本原则为"一个中国、两岸和平、互利融合及振兴中华"16字,其中关于一个中国部分,连战称应该在"九二共识"及"反对台独"的基础上,求"一中架构之同,存一中涵义之异."

他并指出,台湾固然是中国的一部分,大陆也是中国的一部分,由此形成一中架构下的两岸关系,换句话说,不是国与国的关系.他认为双方可以求同存异,以待未来发展更有意义、更具建设性的两岸关系.

此外,在两岸和平部分,连战认为应该"结束敌对状态,逐步化解争议".他特别指出,最近十八大政治报告及相关文件中提到"探讨尚未统一情况下的两岸政治关系",是正视现实又高瞻远瞩的见解.连战也特别提出希望对岸关心台湾的国际活动空间,尤其是参与区域经济整合.

连战此次谈话与去年国民党荣誉主席吴伯雄在北京国共论坛上提出的"一国两区"说法相符.当时本地媒体报导吴伯雄的说法为总统马英九所授意.而连战此行前夕,也与马英九有简短会晤.

代表团发言人--台湾立法委员郭素春周一在电话中告诉路透,中共中央总书记习近平的谈话不便代为转述,目前未得知习近平的相关谈话内容.

台湾中央社稍早报导,习近平于开场致词中表示,他自从离开福建之后,始终关注台海局势,期待两岸关系持续改善.

"我们党中央新一届领导集体,会继续推动两岸关系和平发展,促进两岸和平统一,再接再厉、务实进取,进一步推动两岸关系发展,取得新成就,造福两岸同胞."中央社引述习近平说.

即将于3月接任中国国家主席的习近平,此次发言为视为他全面接任后的首度重要两岸关系谈话.

连战曾于2005年民进党仍执政时,以民间政党领袖身份赴大陆访问,并与时任中共中央总书记的胡锦涛会谈,为国民党及共产党60年来的首度正式会面.其间两党达成五点共识,包括促进两岸经贸交流、推进双向直航、三通,以及促进终止敌对状态、达成和平协议等经济及政治面向,被视为胡锦涛对此后两岸关系发展的定调.