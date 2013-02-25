台湾股市: 行政院通过股市提振方案,有助扩大资本市场--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透台北2月25日 - 台湾本地媒体周一报导,行政院已核定"股市提振方案",其中包括目标调降期交税、扩大信用交易当冲限额、取消国际金融业务分行(OBU)购买海外债券的税负等,目标将扩大台湾资本市场规模.
台湾行政院一位熟知此业务但不愿具名的官员向路透向表示,此方案系于2月8日于行政院内部通过,但目前尚无法证实方案的相关内容和细节.
工商时报引述未具名的消息来源表示,行政院核定的股市提振方案中,同意研议期交税调降为十万分之一,而行政院近期将召开金融租税专案协调会,有机会调降期交税,一旦调降,股价类期货成交量可连续成长五年,年增率估达30%,期货公会甚至建议废除期交税.
此外,工商时报指出,行政院提出国际金融业务分行(OBU)条例修法,开放台湾证券业从事离境业务,一旦开放,预估五年可增500名就业人力,券商营收可年增120-150亿台币,有效吸引海外资金回流、金融人才回台.
工商时报亦称,金管会还有争取免除OBU投资台湾的企业所发行海外债券(如点心债)15%扣缴税负,由于人民币业务上路,预估今年预估台湾企业赴海外发行普通公司债额度约200亿台币.
台湾股市周一开盘持平,本地时间上午10:02时,加权股价指数 微跌0.34%,报7,959.73点.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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