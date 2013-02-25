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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 10:04 BJT

台湾股市: 行政院通过股市提振方案,有助扩大资本市场--报载

路透台北2月25日 - 台湾本地媒体周一报导,行政院已核定"股市提振方案",其中包括目标调降期交税、扩大信用交易当冲限额、取消国际金融业务分行(OBU)购买海外债券的税负等,目标将扩大台湾资本市场规模.

台湾行政院一位熟知此业务但不愿具名的官员向路透向表示,此方案系于2月8日于行政院内部通过,但目前尚无法证实方案的相关内容和细节.

工商时报引述未具名的消息来源表示,行政院核定的股市提振方案中,同意研议期交税调降为十万分之一,而行政院近期将召开金融租税专案协调会,有机会调降期交税,一旦调降,股价类期货成交量可连续成长五年,年增率估达30%,期货公会甚至建议废除期交税.

此外,工商时报指出,行政院提出国际金融业务分行(OBU)条例修法,开放台湾证券业从事离境业务,一旦开放,预估五年可增500名就业人力,券商营收可年增120-150亿台币,有效吸引海外资金回流、金融人才回台.

工商时报亦称,金管会还有争取免除OBU投资台湾的企业所发行海外债券(如点心债)15%扣缴税负,由于人民币业务上路,预估今年预估台湾企业赴海外发行普通公司债额度约200亿台币.

台湾股市周一开盘持平,本地时间上午10:02时,加权股价指数 微跌0.34%,报7,959.73点.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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