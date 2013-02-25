《汇市简讯》美元/日圆东京定盘价后低见93.90/95,在94.00下方有买盘

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* 从94.77开始,有获利了结、日本出口商以及与期权相关的卖盘.

* 东京定盘价之后低见93.90/95,在94.00下方有不错的买盘,略见反弹.

* 日圆在94.00下方偏空,在95.00之前有期权防卫.

* 传闻称在95.00有大型选择权布局到三月底,上方有庞大的停止单.

* 欧美时段对日本央行由更激进人选出任总裁的反应,料将推低日圆 (完)

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