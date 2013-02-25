《汇市简讯》美元/日圆东京定盘价后低见93.90/95,在94.00下方有买盘

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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* 从94.77开始,有获利了结、日本出口商以及与期权相关的卖盘.
* 东京定盘价之后低见93.90/95,在94.00下方有不错的买盘,略见反弹.
* 日圆在94.00下方偏空,在95.00之前有期权防卫.
* 传闻称在95.00有大型选择权布局到三月底,上方有庞大的停止单.
* 欧美时段对日本央行由更激进人选出任总裁的反应,料将推低日圆 (完)
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(编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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