中国新债: 北京银行周四起发至多300亿元金融债,含五年固息和浮息品种

路透上海2月25日 - 中国北京银行股份有限公司 周一公告称,将于周四(28日)起簿记建档发行至多300亿元人民币金融债,含五年固息和五年浮息两个品种,浮息品种基准利率为一年期定期存款基准利率;募集的资金将用于小型微型企业贷款及个人经营性贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,北京银行金融债最大发行规模不超过300亿元,分一期或两期发行,第一期计划发行规模200亿元,两个品种计划发行规模各为100亿元,发行人有权在两个品种之间进行双向回拨并最终确定两个品种的发行规模.

同时,第一期金融债发行人有不超过100亿元的超额增发权,超额增发部分为品种一和品种二各50亿元,超额增发亦可进行双向回拨.超额增发不足100亿元的部分将在发行人股东大会授权有效期内择机完成发行.

该期债发行期限为2月28日-3月4日,缴款截止日和起息日同为3月4日;经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行人主体信用级别为AAA.

截至2012年6月末,北京银行资本充足率13.18%,核心资本充足率10.96%,不良贷款率0.55%.(完)

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