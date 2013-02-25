台湾债市: 殖利率普遍微收低,102/6标债前盘整气氛偏浓

路透台北2月25日 - 台湾债市周一交投略显清淡,殖利率普遍微幅收低.交易员认为,市场在周五10年期公 债102/6标售结果出炉以前倾向观望,推估本周台债狭幅盘整的气氛浓厚. 交易商指出,由于美债处于狭幅盘整阶段,市场欠缺新讯息指引,而今天台股表现偏弱整理,加以102/6未平 仓空单量破百亿台币,预估今天有些空单回补,令102/6殖利率略为收低.料明日102/6发行前交易殖利率区间落 在1.21-1.23%. "这里各种利空讯息都反应了,只能静待新讯号出现!"一大型证券商交易员说. 交易员分析,台债殖利率已经反弹时日,102/6殖利率处在高档盘整,要再往上突破"不是这么容易",必须有 新的利空支撑,预期102/6将先在这边进行整理. 台湾股市周一在八千点关卡下方徘徊,终场台湾加权股价指数 收跌39.21点或0.49%,报7,947.68点. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.01 0.9079 0.9079-0.9079 0.5 10 102/6 -0.59 1.2229 1.2222-1.2277 97.0 30 102/5 -0.98 1.7992 1.7990-1.7992 2.0 展望本周国际债市,交易员认为,本周关注义大利国会选举结果、美联储主席贝南克证词及美国自动减资方 案到期等,有这些变数存在,近期美债殖利率表现比较"黏",须待方向出来才会引领台债走势. 外银交易员也表示,目前美国经济数据并非百分百都表现非常好,因此预期贝南克不会见猎心喜提及结束量 化宽松(QE)的谈话,现阶段美国10年期指标债殖利率虽未破2%,不过美债气氛仍偏空. 美国公债价格上周五微幅上涨,投资者为美联储主席贝南克周二的证词演说作准备.人们将从贝南克的证词 中搜寻美联储将何时放缓或停止购债的线索.10年期公债价格涨2/32报100-10/32,收益率报1.964%,较周四尾盘 下跌1个基点.30年期公债价格涨7/32,收益率报3.15%,较周四尾盘跌1.2个基点. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 101/9 没有成交 5 102/2 0.9079 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)