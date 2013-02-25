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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 14:49 BJT

台湾债市: 殖利率普遍微收低,102/6标债前盘整气氛偏浓

路透台北2月25日 - 台湾债市周一交投略显清淡,殖利率普遍微幅收低.交易员认为,市场在周五10年期公
债102/6标售结果出炉以前倾向观望,推估本周台债狭幅盘整的气氛浓厚.
    
    交易商指出,由于美债处于狭幅盘整阶段,市场欠缺新讯息指引,而今天台股表现偏弱整理,加以102/6未平
仓空单量破百亿台币,预估今天有些空单回补,令102/6殖利率略为收低.料明日102/6发行前交易殖利率区间落
在1.21-1.23%.   
    
    "这里各种利空讯息都反应了,只能静待新讯号出现!"一大型证券商交易员说.
    
    交易员分析,台债殖利率已经反弹时日,102/6殖利率处在高档盘整,要再往上突破"不是这么容易",必须有
新的利空支撑,预期102/6将先在这边进行整理.
    
    台湾股市周一在八千点关卡下方徘徊,终场台湾加权股价指数 收跌39.21点或0.49%,报7,947.68点.
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.01      0.9079   0.9079-0.9079         0.5
      10      102/6                     -0.59      1.2229   1.2222-1.2277        97.0
      30      102/5                     -0.98      1.7992   1.7990-1.7992         2.0
    展望本周国际债市,交易员认为,本周关注义大利国会选举结果、美联储主席贝南克证词及美国自动减资方
案到期等,有这些变数存在,近期美债殖利率表现比较"黏",须待方向出来才会引领台债走势. 
    
    外银交易员也表示,目前美国经济数据并非百分百都表现非常好,因此预期贝南克不会见猎心喜提及结束量
化宽松(QE)的谈话,现阶段美国10年期指标债殖利率虽未破2%,不过美债气氛仍偏空.
    
    美国公债价格上周五微幅上涨,投资者为美联储主席贝南克周二的证词演说作准备.人们将从贝南克的证词
中搜寻美联储将何时放缓或停止购债的线索.10年期公债价格涨2/32报100-10/32,收益率报1.964%,较周四尾盘
下跌1个基点.30年期公债价格涨7/32,收益率报3.15%,较周四尾盘跌1.2个基点.          
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       101/9                     没有成交
          5       102/2                       0.9079
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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