《中国2013年国债发行中标明细表》--2月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海2月25日 - 以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 ===================================================================== *五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 ===================================================================== 合计 1,680 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 3.2012年国债发行中标明细表请点选. (整理 徐永; 审校 李宏薇)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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