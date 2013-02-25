两岸关系: 中共中央总书记称将续推动两岸和平发展--台湾中央社

即将于3月接任中国国家主席的习近平,此次发言视为他全面接任后的首度重要两岸关系谈话.

连战曾于2005年民进党仍执政时,以民间政党领袖身份赴大陆访问,并与时任中共中央总书记的胡锦涛会谈,为国民党及共产党60年来的首度正式会面.其间两党达成五点共识,包括促进两岸经贸交流、推进双向直航、三通,以及促进终止敌对状态、达成和平协议等经济及政治面向,被视为胡锦涛对此后两岸关系发展的定调.