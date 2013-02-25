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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 10:23 BJT

两岸关系: 中共中央总书记称将续推动两岸和平发展--台湾中央社

路透台北2月25日 - 台湾中央社周一报导,中共中央总书记习近平今日于接见国民党荣誉主席连战访中代表团时指出,新一届领导集体将续推动两岸和平发展.

报导指出,习近平于开场致词中表示,他自从离开福建之后,始终关注台海局势,期待两岸关系持续改善.

"我们党中央新一届领导集体,会继续推动两岸关系和平发展,促进两岸和平统一,再接再厉、务实进取,进一步推动两岸关系发展,取得新成就,造福两岸同胞."中央社引述习近平说.

即将于3月接任中国国家主席的习近平,此次发言视为他全面接任后的首度重要两岸关系谈话.

连战曾于2005年民进党仍执政时,以民间政党领袖身份赴大陆访问,并与时任中共中央总书记的胡锦涛会谈,为国民党及共产党60年来的首度正式会面.其间两党达成五点共识,包括促进两岸经贸交流、推进双向直航、三通,以及促进终止敌对状态、达成和平协议等经济及政治面向,被视为胡锦涛对此后两岸关系发展的定调.

外界因此将此次连习会面与2005年连胡会比拟.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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