台湾债市: 公债RP利率持平,月底效应尚不明显

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透台北2月25日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持稳.资金调度人士表示,今日有南亚 60亿公司债交割,但市场钱多券少状况不变,基本上以续做为主.
他们表示,虽然本周进入月底,但感觉资金仍相当充裕,投信与银行等客户仍有找券需求.不过在农历新春长假结束后,由于RP已下调一波,预料近日再调低的空间有限.
"客户容忍的临界点已到."一票券商交易员说.
另一证券商交易员也指出,明日有350亿台币的公债要交割,且因适逢月底,因此市场会谨慎一点.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.
票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.
交易商表示,本周紧缩因素尚有周二20亿台币统一 2公债及、350亿台币30年公债102/5交割.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选