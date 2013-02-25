台湾债市: 公债RP利率持平,月底效应尚不明显

路透台北2月25日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周一持稳.资金调度人士表示,今日有南亚 60亿公司债交割,但市场钱多券少状况不变,基本上以续做为主.

他们表示,虽然本周进入月底,但感觉资金仍相当充裕,投信与银行等客户仍有找券需求.不过在农历新春长假结束后,由于RP已下调一波,预料近日再调低的空间有限.

"客户容忍的临界点已到."一票券商交易员说.

另一证券商交易员也指出,明日有350亿台币的公债要交割,且因适逢月底,因此市场会谨慎一点.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%,主要交投落在0.69%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.

票券商方面,10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.