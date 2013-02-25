消息人士称诺基亚将力推低价手机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥本哈根2月22日 - 芬兰手机制造商诺基亚 公司人士周五称，该公司将推出更多低价手机，应对中国厂商在低端市场的竞争。
诺基亚过去两年专注于在相对高端的智能手机市场追赶苹果 和三星 ，最新举措表明其正扩大努力方向。
消息人士称，诺基亚将推出低价基本型手机，与华为、中兴 竞争，此外还将推出Lumia智能机较低价版本。
但关于这些手机的价格细节目前还不得而知，诺基亚发言人拒绝置评。
诺基亚曾是手机产业毫无争议的领头羊，但后来在智能机和低端手机市场均面临越来越大的竞争压力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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