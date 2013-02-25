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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 10:45 BJT

消息人士称诺基亚将力推低价手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透哥本哈根2月22日 - 芬兰手机制造商诺基亚 公司人士周五称，该公司将推出更多低价手机，应对中国厂商在低端市场的竞争。

诺基亚过去两年专注于在相对高端的智能手机市场追赶苹果 和三星 ，最新举措表明其正扩大努力方向。

消息人士称，诺基亚将推出低价基本型手机，与华为、中兴 竞争，此外还将推出Lumia智能机较低价版本。

但关于这些手机的价格细节目前还不得而知，诺基亚发言人拒绝置评。

诺基亚曾是手机产业毫无争议的领头羊，但后来在智能机和低端手机市场均面临越来越大的竞争压力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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