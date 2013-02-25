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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 10:32 BJT

中国新债: 华能国际周二将发行50亿元超短融,期限九个月

路透上海2月25日 - 中国华能国际电力股份有限公司 周一公告称,将于周二(26日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券(SCP),期限九个月.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华能国际 100 50 9 2/26簿记建档 建设银行 AAA 2/27 2/28

农业银行

======================================================================================完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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