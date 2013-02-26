《中国债券市场每日交易备忘》--2月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.22% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.75% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.03% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.22% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.32% 浙江民泰商业银行15亿元三年期固息债簿记建档(主体评级AA-),中信建投证券和中信银行主承 华能国际 50亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和农行主承 广发证券 45亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行和农行等主承 杭氧股份 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行和中信银行主承 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),平安银行主承 超威电源公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 郑州宇通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A-1),民生银行和招商银行主承 福建交通运输集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行和中信银行主承 南京城建20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和国开行主承 招金矿业 7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农行主承 楚天高速 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工行主承 亿利资源集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 威海广泰 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),交通银行主承 青岛东亿实业3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),恒丰银行主承 新疆投资发展集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 五矿集团20亿元九个月期超短期融资券011333003,票面利率3.85% 中信建投证券16亿元三个月期短融071307002,票面利率3.58% 武钢集团63亿元一年期短融041353007,票面利率4.07% 福建南平高速15亿元七年期固息债1380039,票面利率6.69% 晶科能源 8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380047,票面利率8.99% 三门峡财经投资公司13亿元七年期固息债1380048,票面利率6.68% 如皋交通投资公司12亿元七年期固息债1380052,票面利率6.70% 天瑞集团水泥公司20亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1380054,票面利率7.10% 山东路桥集团3亿元三年期中票1382062,票面利率5.93% ============================================================================ 三、缴款: 农业发展银行200亿元七年期固息债130402,票面利率4.10% 建湖县城投10亿元七年期固息债1380061,票面利率6.50% 光大证券40亿元三个月期短融 中国电力投资集团10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 农发行135.8亿元五年期固息债080405到期兑付,票面利率4.75% 光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082023到期兑付,基本利差1.65% 上海闵行中小企业5亿元三年期集合票据1083001到期兑付,票面利率4.45% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 泸州兴泸投资集团7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088003付息,票面利率5.95% 建行120亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090701付息,票面利率3.20% 建行280亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090702付息,票面利率4.00% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100224付息,基本利差0.45% 广州建设投资发展28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080026付息,票面利率5.00% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中证报记者评论指出,央行继续进行正回购操作,但是目前还不能从此举推断出货币政策转紧.不过,可以 看出央行对流动性的调控正在变化.在下半年通胀可能上升、货币政策收紧前,上半年货币调控或有张有弛:公 开市场操作或通过正、逆回购交替管理流动性;在社会融资规模管理方面,一方面可能会加大对非信贷融资清理 ,另一方面或继续拓宽发债渠道. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇)