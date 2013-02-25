黑客传播病毒版曼迪昂特报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿2月22日 - 美国曼迪昂特（Mandiant）网络公司近期发布报告，指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击，不明身份的黑客正利用这一报告引起的浓厚兴趣，试图感染电脑。

据安全研究人员称，用户在试图阅读这种带有病毒的电子版报告时，其个人电脑即被感染，黑客可获得电脑远程控制权。

赛门铁克 在其博客称，有些带病毒的文件被附在伪装推荐阅读曼迪昂特报告的日文电子邮件中。

安全工程师迪克森（Brandon Dixon）在他的博客说，他已在互联网上发现了一个似乎源自印度的类似文件。

“这只是时间问题，”曼迪昂特在其博客说，并补充说自己的网络没有遭到入侵。“以前和现在从我们网站下载的报告都不包含漏洞。”

曼迪昂特的报告指控中国军方一个秘密部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对这一指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。（完）