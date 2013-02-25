黑客传播病毒版曼迪昂特报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿2月22日 - 美国曼迪昂特（Mandiant）网络公司近期发布报告，指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击，不明身份的黑客正利用这一报告引起的浓厚兴趣，试图感染电脑。
据安全研究人员称，用户在试图阅读这种带有病毒的电子版报告时，其个人电脑即被感染，黑客可获得电脑远程控制权。
赛门铁克 在其博客称，有些带病毒的文件被附在伪装推荐阅读曼迪昂特报告的日文电子邮件中。
安全工程师迪克森（Brandon Dixon）在他的博客说，他已在互联网上发现了一个似乎源自印度的类似文件。
“这只是时间问题，”曼迪昂特在其博客说，并补充说自己的网络没有遭到入侵。“以前和现在从我们网站下载的报告都不包含漏洞。”
曼迪昂特的报告指控中国军方一个秘密部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对这一指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选