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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 11:12 BJT

韩国新任总统敦促朝鲜放弃核野心

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月25日 - 韩国新任总统朴槿惠周一敦促朝鲜立即放弃核野心，停止将其稀缺的资源浪费在武器发展上。

“我敦促朝鲜立即放弃其核野心，走和平与共同发展之路，”朴槿惠就职成为韩国首位女总统时说道。

在朴槿惠宣誓就职总统13天前，朝鲜进行了第三次核试验，也是其迄今进行的威力最大的一次。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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