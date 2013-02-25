路透调查: 加拿大成长前景日益黯淡,推迟央行下次升息时间的预期

* 预估中值显示,下次升息料在2014年第一季

* 12家初级交易商中有四家推后预估的升息时间

* 调查是在疲弱零售销售与温和通胀数据公布后进行的

记者 Solarina Ho/Alastair Sharp 编译 王冠中

路透多伦多2月22日 - 周五低迷零售销售和通胀报告,再加上过去两周意外疲软的数据,令加拿大初级交易商推后预估的加拿大央行下次升息时间.

周五的路透调查预估中值显示,12家加拿大初级交易商预估下次升息时间在2014年第一季,和2月8日调查的预估相同.

但12家初级交易商中,有四家预估的升息时间较上回调查时的预估进一步延后,包括满地可银行(Bank of Montreal)和National Bank Financial.

周五数据显示1月通胀率为逾三年来最低,而12月零售销售则创下近三年来最大降幅,增添了近日疲弱趸售(批发)贸易和制造业数据带来的阴郁气氛.

"这样的预估和今天的数据不完全有关,但数据确实是雪上加霜,"满地可银行首席经济分析师Doug Porter称,该行现在预期下次升息时间是在2014年第三季.

所有受访者均不认为今年会升息,原本最乐观的交易商Casgrain和德意志银行也将预估的时间推后到2014年初.

"在当前状况下,我们认为产出缺口将会进一步缩窄,因此我们将下一次升息时间的预估往后推,"National Bank首席经济分析师Stefane Marion称.

关于加拿大央行指标利率到2014年底水准的预估,仍维持在1.75%.该指标利率目前在1.0%.