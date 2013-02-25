香港数据: 1月出口值按年劲升17.6%,外围环境仍未明朗需保持警觉

路透香港2月25日--- - 香港政府统计处周一公布,2013年1月整体出口值和进口值分别按年增长17.6%及23.9%,增速较上月的14.4%及11.9%显着加快,部分原因受益于今年农历新年在二月,内地经济增长势头企稳亦对港对外贸易有所支持.

政府发言人指出,1月虽按年显着增长,但要等2月贸易数字一并分析,才可更清楚反映实际的趋势.内地经济增长势头企稳,将有利于区内贸易往来,然欧美经济低速增长,基本面脆弱,外围环境仍未明朗需保持警觉.

统计处同时公布,今年1月录得有形贸易逆差275亿元,相等于商品进口货值的8.3%,经季节性调整,2012年11月至今的三个月与上三个月比较,商品整体出口货值录得8.6%的升幅.

2012年录得商品贸易逆差4,778亿港元,上年为逆差4,273亿港元.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9

11月 +10.5 +10.7 +9.0

10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

1月 -8.6 -7.9 -10.5 2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2.0 +2.5 +8.8 经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动) 12年11-2013年1月 +8.6 +8.8 +4.3

12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7

12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4

8-10月 +3.6 +3.6 +6.1

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1 11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1 11年11-12年1月 +0.8 +1.0 -0.3

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8(完) 浏览香港经济相关信息,请点选 浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)