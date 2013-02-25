《英镑汇率分析》 全球货币战争硝烟弥漫,英镑悄无声息走低

"如果央行继续采取这种方式,英镑未来几季跌到1.40/1.42美元是有可能的."摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker本周稍早称.

英镑周五约报1.53美元.

英镑大贬可能构成风险.英国消费者在应付高通胀上已感艰困;与此同时他们的薪资却仅缓步增长.包括石油在内的进口品物价升高将更增添他们的痛苦.

**无重大威胁**

外界不怎么担心英镑贬值,可能也是由于英国经济伤痕累累且出口表现无力,对其他国家构成的威胁不大,且其他地方问题的规模远大于此.

"英国人对此做得相当干净利落,而且多年来都是如此,声称通胀在上升,且总是将此归咎于临时性因素,"一要求匿名的欧元区货币政策官员说.

"欧洲人全神贯注于欧元区的问题,类似这样的'一般事件'不是其关注焦点."

近几个月来欧元区危机缓和下来,使英镑失去部分的相对避险魅力.

与此同时,英国政府无法实现撙结目标的迹象亦令英镑承压,若无法达成目标,或导致该国AAA债信评等遭降,且也无法带动市场产生关乎经济增长的信心.

英镑走疲是否有助英国重塑财政体质的尝试,还有待观察.

英国央行的威尔表示,尽管英镑自2008年以来贬值约20%,但英国产品出口也只是守住在国际贸易中所占据的份额而已.

如此失色的表现,使得制造业复苏或可帮助英国断弃对银行业依赖的希望受挫.英国的银行业虽在趋弱,但规模还是相当庞大.

"英国央行和我们一样有些困惑,不知英镑贬值何以...未带动英国出口特别强劲地复苏."英国工业联盟(CBI)经济分析主管Anna Leach表示.

她指出,将货币贬值与出口成长挂钩这些经济学家惯用的模式似乎已不再管用.

由于日圆在外汇交易中的角色更为重要,使得英镑贬值吸引的市场关注程度或许较少.但如果外界发现英国政府和央行正在积极尝试为英镑建立一个较低的新水准,情势可能改观.

"英国总是说,并未瞄准某一目标水准."Leach称."不完全清楚那样的立场是否已改变.我不认为已有改变.在那之前,人们还不会强力抨击英国."(完) (编译 洪曦/张若琪; 审校 蔡美珍/丁琦)