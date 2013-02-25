香港热股: 政府再出招压楼市,拖累蓝筹地产全线下跌

路透香港2月25日 - 香港政府上周五再度出招,全面上调物业印花税以压抑过热楼市,蓝筹地产股周一全线下跌,恒生地产股指数 最多下挫1.7%,本地唯一上市物业代理--美联集团 更重挫逾8%.

尽管政府自2010年以来已多次推出措施压抑楼市,但在超低利率下,楼价"只升不跌"的预期主导市场,令楼市持续亢奋.政府决定全面上调楼宇买卖印花税,并适用于非住宅物业交易,其中200万港元以上的物业印花税将倍增,最高达8.5%. 以一个600万港元的中价住宅单位计,印花税率由3%升至6%,税款增至36万港元.

市场预期,上调印花税对一手新盘冲击更大,因虽然政府给予换楼人士六个月宽限期,但过去半年推出的新盘楼花期平均约19个月,远远超出宽限期,令市民购买新楼意欲下降之余,更可能影响发展商售楼部署.

政策拖累蓝筹地产股周一全线下跌,恒生指数 成份股中10大跌幅股份中,地产股占去六席.新鸿基地产 、长江实业 领跌,早盘尾段跌幅分别达2.1%和1.7%.

新鸿基金融证券策略师苏沛丰表示,香港地产股短期将跑输大市,但因政府这次出招的力度不算太强,加上此前市场曾有谣言发布指政府在农历年前出招,已令地产股先行调整,因此料全年地产股走势或与大盘同步.

"对发展商销售的影响,主要视乎他们的定位,恒基地产 主要以用家首次买业楼盘为主,所受影响应较少."他说,但对于信和置业 、嘉里建设 等以高端住宅为主的发展商,相信影响较大.

由于预期市场物业交投将大减,美联集团早盘最多大跌8.2%,香港时间11:43跌幅略为收窄至5.22%.