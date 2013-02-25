中国债市动态: 资金续紧利率债短端及信用债承压,通胀担忧抑制长端买盘

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透上海2月25日 - 中国银行间市场周一早盘现券市场总体承压.因流动性日益趋紧,利率债短券及信用债收益率续涨,随卖盘增多,此前现券"供不应求"的局面不复存在;而对通胀的担忧亦抑制利率债长端买盘,但收益率变化有限.
交易员表示,公开市场本周仍可以上报正回购需求,强化了本周资金面将进一步紧张的预期.虽然在年初配置需求推动下,仍有买盘显现,但此前出现的"追买"市况已改变,抛盘大幅增多.
同时,在"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,并将这一回暖之势延续至今,这令市场对于通胀水平回升有所警惕,对长期信用债多持观望态度.
"资金面收紧的程度不得而知,市场相对谨慎,短端抛盘增多,...已经不是原来有券就抢券了,(现在)卖的增多,买的减少."北京一银行交易员称.
汇丰中国2月制造业PMI初值自上月的两年高位下滑,但仍连续四个月持于荣枯线上方,显示中国经济仍保持增长动力.
中国银行间资金市场,隔夜和七天期等主要回购 加权利率周一早盘均明显上涨,其中七天期涨幅扩大至近20个基点(bp),并向此前公开市场同期限逆回购3.35%的利率靠拢.
继上周中国央行重启正回购后,业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购需求,期限包括28天和91天.
剩余期限约三年的国债130004券最新成交在 3.1250%,上交易日尾盘报3.0800%.(完) (发稿 刘昕; 审校 张喜良)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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