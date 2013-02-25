安妮·海瑟薇获奥斯卡最佳女配角奖

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月24日 - 安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)凭借在影片《悲惨世界》中真情出演芳汀（Fantine）一角，荣获第85届奥斯卡最佳女配角奖，这是她首次获得奥斯卡奖。
现年30岁的海瑟薇是获得本届奥斯卡最佳女配角的最热门人选。为了更好地扮演“芳汀”临死时的模样，海瑟薇不仅减重25磅（11公斤），还剪掉了一头秀发。此外，她还花了六个月的时间苦练哭功和唱功，出色地演绎了该片的主题曲《我曾有梦》（I Dreamed a Dream）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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