中国汇市: 人民币即期低开高走,中间价连跌三天但净结汇力道不减

* 人民币即期低开高走

* 企业结汇意愿不减

* 客盘净结汇在短期料继续支撑人民币

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期 周一低开高走.中间价连续第三天开低并再次逼近6.29元关口,不过客盘净结汇仍支撑人民币震荡走升.交易员表示,由于中国基本面向好,企业仍对人民币持有信心,预计短期内即期会继续保持强势.

他们并称,近期中间价随外盘稍微贬值,但并不会形成人民币贬值预期.受中间价走贬而成交价格偏强所致,近日两者差距有所拉宽,预计短期此趋势将持续,甚至可能再度触及人民币涨停价位.

"今天延续了上周五的行情,结汇比较多.企业觉得外贸形势不错,短期内还是会不断地结汇,中间价稍微贬值反而会让结汇更有吸引力."上海一外资行交易员表示.

他并分析说,目前企业虽然对于周边国家货币竞贬有所忧虑,不过中间价很难出现大幅贬值,加上远掉美元升水点数比较高,远期结汇价格有利于企业,所以目前的形势并不会影响他们持续结汇.

北京时间12:24,人民币兑美元即期报6.2340元,上日收报6.2351元.今日人民币兑美元中间价 为6.2892元,上日中间价为6.2871元.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,030点.

交易员并称,英国央行称将与中国人民银行讨论设立三年期人民币-英镑货币互换安排一事,是人民币国际化的重要一步,将会促进人民币在境外市场中的流动,在中长期将对人民币汇率形成支撑,短期也会对人民币保持强势的信心有所提振.

而对于穆迪上周五下调英国的Aaa主权信用评级,交易员多认为对人民币无直接影响,这是因为英镑在人民币汇率的参考篮子中比重较小.

穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于财政大臣欧思邦而言是一次重大打击.

周一日圆兑美元跌至33个月低位,因关于日本政府将提名两位支持激进货币宽松的人出任央行高层的揣测升温.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3239/76,上日尾盘为6.3210.

北京时间12:24,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2307/43元,上一交易日尾盘报6.2322元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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