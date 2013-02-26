《交易视点》中国资金利率中枢进一步明确,短券利率下行空间有限--中信证券

路透北京2月26日 - 中国中信证券最新发布利率市场周报认为，房地产收紧政策意图等因素引发近期市场的风险偏好有所下降，但冲击可能都是短期的。

而央行启动正回购标志着市场回购利率底部已经出现，这意味着利率产品短端利率下行空间有限。而随着通胀见底回升，一季度经济增长继续回升，中长期看，长端收益率也有上行压力。

**7天回购利率波动区间明确**

上周央行共进行500亿元正回购操作，以28天品种为主，28天正回购利率为2.75%，与去年6月份持平。

外生性流动性的超预期改善是央行启动正回购操作最直接的原因，并不标志着新一轮货币紧缩周期的开始，而仅仅是将货币市场利率调整到合理水平，并起到平稳货币市场利率的效果。

从央行的逆回购及正回购利率水平来看，我们认为近期内货币市场7天回购利率的主要波动区间将落在2.7%-3.5%之间，波动中枢逐步收敛至3%附近。

**市场研判和投资策略**

上周主要有两个对资本市场影响较大的事件：第一，美联储的会议纪要显示，讨论资产购买计划风险的篇幅增多，导致海外市场避险情绪上升；

第二，国务院常务会议研究部署继续做好房地产市场调控工作，房地产调控加码的担忧加剧。

但我们认为，美国经济仍缺乏内生增长的动力，仍需要定量宽松政策的支持，因此短期内政策退出的可能性较低。

对于国内的房地产政策，尽管近期房价涨幅的扩大加大了高层对房价泡沫的担忧，但本次会议并未出台实质性的收紧政策，短期内对经济增长的影响有限。因此，尽管近期市场的风险偏好有所下降，但冲击可能都是短期的。

此外，从基本面来看，一季度经济增长将继续回升，CPI同比在2月份将达到3%左右，尽管上半年上行压力不大，处于2.5%-3%的区间，但下半年有上行风险。因此基本面对利率产品并不形成利好。

从资金面来看，在央行启动正回购后，标志着回购利率的底部已经出现，这也意味着利率产品短端利率的下行空间有限。而随着通胀的见底回升，中长期看，长端收益率也有上行压力，维持年内10年期国债的波动区间在3.5%-3.8%的判断。

具体到现券策略，考虑到流动性及一级市场需求回归常态后，增长和通胀的基本面将开始占主导地位，给利率产品带来一定负面冲击，我们仍建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎态度。

而由于中长期金融债产品在绝对收益率上仍具有一定优势，配置型机构可继续关注。另外，由于中短期Depo及Shibor浮息债仍有一定的收益率优势，也可积极关注。(完)