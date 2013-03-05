台湾个股: 台新金称彰银合并案将放缓脚步，将申请QFII等人民币回流管道

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透台北3月5日 - 台湾台新金控 周二指，彰化银行 合并台新银案将放缓脚步，继续和彰银的第二大股东财政部沟通，未来不排除任何可能性，但目前还没有打算出售彰银股权；另为争取人民币回流管道，台新银将申请QFII跟大陆国债投资资格。
台新金控总经理饶世湛在投资人说明会并表示，到大陆拓点是彰银合并台新银的综效的一部分，随着ECFA持续推动，中国中银监会及保监会也都持续洽谈两岸金融合作，想要在国际舞台竞争，适度扩张规模有其必要性。
至于法人提问是否以台新金控跟彰银换股，饶世湛说，"不排除各种可能"。彰银最大股东为台新金持股22.55%、其次为财政部持股17-18%、其他官股银行则合计约持股2-3%。
人民币业务部份，饶世湛指出，台湾银行业吸收人民币，必须考虑创造人民币回流机制，目前台新银证行准备申请QFII及投资大陆国债的资格，并希望台湾RQFII赶快开放，没有回流机制，台湾人民币业务很难做大。
彰银第二大股东财政部业已对台新金的说法做出回应称，将台新金控旗下台新银并入彰银将损及广大股东权益，不同意该并购案。
台新金今日股价收涨1.67%，报12.15台币，表现优于台湾加权指数 的0.86%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。