台湾个股: 台新金称彰银合并案将放缓脚步，将申请QFII等人民币回流管道

路透台北3月5日 - 台湾台新金控 周二指，彰化银行 合并台新银案将放缓脚步，继续和彰银的第二大股东财政部沟通，未来不排除任何可能性，但目前还没有打算出售彰银股权；另为争取人民币回流管道，台新银将申请QFII跟大陆国债投资资格。

台新金控总经理饶世湛在投资人说明会并表示，到大陆拓点是彰银合并台新银的综效的一部分，随着ECFA持续推动，中国中银监会及保监会也都持续洽谈两岸金融合作，想要在国际舞台竞争，适度扩张规模有其必要性。

至于法人提问是否以台新金控跟彰银换股，饶世湛说，"不排除各种可能"。彰银最大股东为台新金持股22.55%、其次为财政部持股17-18%、其他官股银行则合计约持股2-3%。

人民币业务部份，饶世湛指出，台湾银行业吸收人民币，必须考虑创造人民币回流机制，目前台新银证行准备申请QFII及投资大陆国债的资格，并希望台湾RQFII赶快开放，没有回流机制，台湾人民币业务很难做大。

彰银第二大股东财政部业已对台新金的说法做出回应称，将台新金控旗下台新银并入彰银将损及广大股东权益，不同意该并购案。