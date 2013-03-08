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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 14:15 BJT

两岸金融：富邦金控称将透过厦门银行参股桂林银行18%股权

路透台北3月8日 - 台湾主要民营金控--富邦金控 周五称，将透过子公司富邦银行(香港)参股的厦门银行，参股桂林银行18%股权。

富邦金控总经理龚天行今天在投资人说明会场边对路透做上述表示。

富邦金控今天股价收扬4.88%，报43台币，表现优于台湾加权指数 的收涨0.69%。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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