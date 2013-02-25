美国经济: 预算削减措施将束缚美国2013年经济增长--调查

路透华盛顿2月25日 - 根据周一发布的调查,美国政府削减预算,加之政界可能围绕财政政策展开争论,将给今年的美国经济造成压力,把经济增长率限制在平淡的2.4%.

全美商业经济协会(NABE)表示,在49位参与其最新一季调查的分析师中,超过95%的受访者相信,财政政策举措或相关担忧将削弱经济产出.

该协会称,超过半数的受访者认为,围绕财政政策的不确定性将把经济增长率抹去不到半个百分点,近三分之一的人预计将抹去半个到一个百分点.只有约13%的人认为影响会更大.

美国政府正在关注预算政策方面一系列重要决策点.若国会拿不出行动,850亿美元的自动减支措施将于3月1日启动,3月底提供政府资金的立法将到期.允许政府继续举债以支应支出的另一立法期限也将在5月19日届满.

近60%的分析师预测,自动预算削减措施将如期完全或部分生效,超过四分之一的受访者认为会推迟生效,仅有13%的人认为自动减支措施会被完全中止.

财政政策紧缩应会使今年联邦赤字缩减至9,000亿美元,到2014年降至7,610亿美元.去年美国联邦赤字是1.09兆(万亿)美元.

虽然财政紧缩可能造成经济低迷,但失业率应该会缓慢下滑.美国今年1月的失业率处在7.9%.

分析师预计今年平均失业率为7.7%,2014年进一步降至7.2%,将是奥巴马2009年出任美国总统以来的最低水准.

今年消费者支出增长率料维持在去年1.9%的水平,但到2014年预计会升至2.4%.

房屋市场前景也看好,房屋开工和房价料有改善.住宅投资预计将有14.8%的增长.(完)