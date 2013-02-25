美国经济: 预算削减措施将束缚美国2013年经济增长--调查

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透华盛顿2月25日 - 根据周一发布的调查,美国政府削减预算,加之政界可能围绕财政政策展开争论,将给今年的美国经济造成压力,把经济增长率限制在平淡的2.4%.
全美商业经济协会(NABE)表示,在49位参与其最新一季调查的分析师中,超过95%的受访者相信,财政政策举措或相关担忧将削弱经济产出.
该协会称,超过半数的受访者认为,围绕财政政策的不确定性将把经济增长率抹去不到半个百分点,近三分之一的人预计将抹去半个到一个百分点.只有约13%的人认为影响会更大.
美国政府正在关注预算政策方面一系列重要决策点.若国会拿不出行动,850亿美元的自动减支措施将于3月1日启动,3月底提供政府资金的立法将到期.允许政府继续举债以支应支出的另一立法期限也将在5月19日届满.
近60%的分析师预测,自动预算削减措施将如期完全或部分生效,超过四分之一的受访者认为会推迟生效,仅有13%的人认为自动减支措施会被完全中止.
财政政策紧缩应会使今年联邦赤字缩减至9,000亿美元,到2014年降至7,610亿美元.去年美国联邦赤字是1.09兆(万亿)美元.
虽然财政紧缩可能造成经济低迷,但失业率应该会缓慢下滑.美国今年1月的失业率处在7.9%.
分析师预计今年平均失业率为7.7%,2014年进一步降至7.2%,将是奥巴马2009年出任美国总统以来的最低水准.
今年消费者支出增长率料维持在去年1.9%的水平,但到2014年预计会升至2.4%.
房屋市场前景也看好,房屋开工和房价料有改善.住宅投资预计将有14.8%的增长.(完)
(编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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