《交易视点》中国中票和城投债收益率料逐渐回归震荡--中信证券

路透北京2月26日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，相对宽松的资金面仍将是市场最主要的支撑因素，有助于信用债市场的平稳运行，但利差进一步缩窄的空间可能也较为有限，中票和城投债等的收益率水平可能将逐渐回归震荡走势。

对短端市场来说，相对稳定的资金面使得短融仍然具有一定的配置价值，投资者可根据自身风险偏好进行选择。

**相对稳定的资金面亦使短融有配置价值**

外汇占款的大规模投放可能是近期资金面保持宽松状态的重要支撑因素，而上周央行的公开市场操作再度体现了其宽松时期回笼资金、紧缩时期投放资金的适应性特点。

这一操作模式将使得市场的资金利率水平基本维持于公开市场正回购利率和逆回购利率的窄幅区间内，有助于稳定市场整体的资金面状态。

对于短端市场来说，相对稳定的资金面使得短融仍然具有一定的配置价值，投资者可根据自身的风险偏好进行选择。

**中票收益率可能将逐渐回归震荡走势**

对于中票市场，从宏观经济看，由于通胀水平维持在3.0%以下，且经济增速短期内难以大幅反弹，因此市场对于基本面的敏感度可能仍然相对较低；

相对宽松的资金面仍将是市场最主要的支撑因素，但是在经济增速逐渐复苏的背景下，过度宽松的资金面可能也并不符合央行的政策目标，央行对于正回购和逆回购的综合应用将使得资金利率维持相对合理水平；

从估值看，由于前期收益率的下行使得中票与同期限金融债的利差处于相对较低水平，各等级之间的利差也明显收窄，整体的估值水平处于相对低位；

总体来说，相对宽松的资金面将有助于市场的平稳运行，但利差进一步缩窄的空间可能也较为有限，收益率水平可能将逐渐回归震荡走势，而对于货币政策、通胀及增长走势的变动需逐渐提高警惕。

**城投债可能随中票进入区间震荡走势**

上周城投债市场同样表现较好，6-7年提前还本的中西部地级城投债下行至6.3-6.4%的水平，较春节前下行幅度在20BP左右；

相对宽松的资金面以及春节期间供给量的阶段性下降是城投债收益率下行的主要原因；

从估值看，收益率下行幅度与中票基本相近，各等级信用债继续呈联动走势，从未来看，相对合理的资金利率同样有利于维持城投债与中票之间相对较低的等级间利差水平，而在资金面难以极度宽松的前提下，城投债收益率可能随中票逐渐进入区间震荡走势。

**个券点金**

上周共有54只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量831.08亿元；

短融中，我们推荐13大唐集SCP001、13国电SCP001、13中铝业SCP001、13五矿SCP003、13威海广泰CP001（中债增信担保）、13中铝业CP001、13招金CP001、13沙钢CP001、13楚天CP001、13宇通CP001、13闽交运CP001；

中票中，我们推荐13中电投MTN和13粤温氏MTN1；

私募票据中，我们推荐13西矿集PPN001；

企业债中，我们推荐13津城投债、13常德城投债和13南昌城投债。(完)